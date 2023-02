Lenovo y Motorola cuentan con un espacio en el Hall 3 de la Fira Gran Vía durante los días de MWC | Fuente: RPP

Nueva racha de cancelaciones para la organizadora del Mobile World Congress 2021. Luego de que Samsung hiciera oficial el retiro de su participación en Barcelona, Lenovo ha decidido no desarrollar actividades presenciales en la Fira Gran Vía desde el 28 de junio. Con esta cancelación son once ya las compañías que no asistirán al congreso de celulares más importante del mundo.

En una breve declaración compartida por TechCrunch, la marca tecnológica china señalo que sostendrán sesiones virtuales durante la feria: "Lenovo no asistirá en persona, pero participará en el programa de socios virtuales", señaló la compañía.

Con este anuncio, Lenovo y Motorola se suman a una serie de empresas tecnológicas que ya han cancelado su participación en esta edición, la segunda que podría no llevarse a cabo debido a la pandemia de COVID-19.

Ericsson fue la primera marca que, en marzo, anunció que no asistirá al evento anual señalando que “la decisión, aunque lamentable, refleja nuestro enfoque de precaución para manejar la pandemia desde una perspectiva de personas y viajes mientras los programas de vacunación se implementan a nivel mundial. Esperamos tener la oportunidad de volver a unirnos a eventos futuros y seguir trabajando en estrecha colaboración con la GSMA y los socios de la industria”.

Tras este primer aviso, Nokia y Sony fueron los siguientes en cancelar sus planes para el MWC 2021. Mientras la marca finlandesa mencionaba que “la salud de nuestros empleados, clientes y socios es de suma importancia”, Sony señalaba que “a medida que el mundo cambia cada vez más hacia las oportunidades digitales y en línea para prevenir la propagación del COVID-19, Sony Mobile se comunicará de manera que pueda ofrecer emocionantes noticias sobre productos a una audiencia más amplia”.

Oracle y Facebook anunciaron casi simultáneamente que se retiraban del evento. La red social de Mark Zuckerberg precisó en un comunicado que esta decisión forma parte de una política interna asumida desde el inicio de la pandemia, pero “buscaremos oportunidades para participar de manera virtual".

Pese a que Orange ha ratificado su participación en el MWC, la operadora BT decidió suspender sus actividades programadas: “Tras una cuidadosa consideración, BT ha decidido que desempeñará un papel activo en los elementos virtuales del GSMA Mobile World Congress Barcelona 2021, pero no enviará delegados al evento en persona. Seguimos valorando nuestra larga relación con la GSMA y reconocemos el enorme enfoque que han puesto en la seguridad de los asistentes. Sin embargo, la seguridad de nuestros empleados y clientes sigue siendo nuestra principal responsabilidad”.

La primera racha de cancelaciones la cerró Cisco dos semanas después del anuncio de Ericsson, “lamentando profundamente” la suspensión de sus planes en Barcelona para la feria. Sin embargo, Google fue la encargada de reactivar las alarmas cuando anunció que no asistirá este año al MWC, dejando a Android fuera del evento.

En el caso de LG, la firma decidió cerrar su división móvil debido a los reiterados resultados negativos. Con esta disolución, la surcoreana tampoco estará presente en el MWC 2021.

La renuncia más reciente ha sido anunciada este martes por Samsung, señalando que "la salud y seguridad de nuestros empleados, socios y clientes es nuestra prioridad número uno, por lo que hemos tomado la decisión de retirarnos de la exhibición en persona en el MWC de este año. Esperamos participar virtualmente y continuar trabajando con GSMA y socios de la industria para promover nuevas experiencias móviles".

