NIUSGEEK pudo probar al recientemente presentado Motorola Moto G100 | Fuente: RPP

Hace meses que venía insistiendo con la necesidad de un respiro para Motorola. Con la oferta actual, limitada a paneles de menor resolución y solo basando su diferencial en autonomía y software, era evidente un momento de cambio. Afortunadamente, la submarca de Lenovo ha calculado esos pasos para la décima generación de equipos bajo la línea G, y hoy el listón es más alto. NIUSGEEK ha tenido la suerte de probar el nuevo Motorola G100.

Estas son las cosas que debes saber del equipo:

MOTOROLAMOTO G100MOTO G30TAMAÑO168.4 x 74 x 9.7 mm165.2 x 75.7 x 9.1 mmPESO215 g200 gPANTALLAIPS LCD 6.7" 1080 X 2520 90HZ 560 NITS 21:9IPS LCD 6.5" 720 X 1600 90HZ 20:9OSANDROID 11CPUQualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm)GPUAdreno 650ADRENO 610ALMACENAMIENTO128 GB | 256 GB | UFS 3.1 | EXPANSIÓN MICROSDXC64 GB | 128 GB | EXPANSION POR MICROSDXCRAM8GB4GB | 6GBCÁMARA PRINCIPAL64 MP, f/1.7, 1/1.72", 0.8µm, PDAFCÁMARA MACRO2 MP, f/2.4CÁMARA GRAN ANGULAR16 MP, 121˚ 1.0µm, PDAF8 MP, f/2.2, 118˚ 1/4.0", 1.12µmCÁMARA DE PROFUNDIDAD2 MP, f/2.4CÁMARA DELANTERA PRINCIPAL16 MP, 1.0µm13 MP, f/2.2, 1.12µm CÁMARA DELANTERA ANGULAR8 MP, 100˚ 1.12µm MULTIMEDIAPARLANTE | HDR10 | PUERTO DE AUDÍFONOSPARLANTE | RADIO FM | PUERTO DE AUDÍFONOSSEGURIDADSENSOR DE HUELLA LATERALCONECTIVIDAD5G | WIFI 6 | BT 5.1 | NFC | USB-C 2.04G | WIFI 5 | BT 5 | NFC | USB-C 2.0AUTONOMÍA5000 mAh | 20W de carga

El esmero en el diseño. Es lo primero que te golpea. En mi caso, recibí mi unidad sin caja, así que fue menos sorpresivo. Asumo que cuando lo saques de la caja te vas a sorprender con el reflejo en la espalda. Por momentos azul, por momentos púrpura, por momentos verde. Era imposible tenerlo quieto sin jugar con la refracción. Más allá de la ubicación tradicional de los botones, la espalda es sumamente pulida debido al paso del sensor de huellas al lateral, una ubicación que no termina nunca de convencerme.

Así lucen lo botones de volumen y bloqueo - el mismo que integra el sensor de huellas - | Fuente: RPP

En la base nos encontramos con el único parlante del equipo, el puerto USB-C y el ingreso para audífonos | Fuente: RPP

La parte trasera cambia de color en base a la luz que recibe | Fuente: RPP

El equipo cuenta con un panel de 90 hercios en tasa de refresco | Fuente: RPP

90 hercios para un panel de buen color. Pensé que era AMOLED; pero tardé un poco en darme cuenta del IPS. Eso me deja dos detalles: uno es que el panel tiene un alto nivel de contraste. El otro es que los colores son realmente intensos. Con los 90 hercios y una buena respuesta táctil, la pantalla redondea de buena manera el diseño final.

El equipo mantiene la barra rápida de acceso desde el botón de bloqueo | Fuente: RPP

La pantalla reproduce bien los colores y los ángulos de visión no son tan grises como en otros IPS | Fuente: RPP

Así lucen las cámaras delanteras durante la navegación | Fuente: RPP

Este equipo ya viene con Android 11 desde caja | Fuente: RPP

La apuesta por Google sigue siendo física. Además del volumen y el bloqueo, Motorola es otra de las marcas que viene insistiendo con la integración de un botón dedicado para Google Assistant. Ubicado a la izquierda del panel, este añadido rompe un poco la asimetría, pero me resulta más cómodo que el implementado en el One Fusion.

Así luce el arreglo de lentes en el Moto G100 | Fuente: RPP

Vuelve el gran angular. Es un alivio ver que Motorola incluyó un lente gran angular, pero que no se conformó con eso. Esta cámara acompaña al sensor principal de 64MP, y debo confesar que el resultado me ha sorprendido en fotos y video. Imágenes con buen balance entre sombras y luces, un gran registro de detalles, menos distorsión de bordes en las tomas con el ultra wide y un mejor balance de color entre ambos lentes es la primera impresión que me deja el equipo. Hace tiempo no asociaba la idea de “buena foto” a un Motorola. En serio, ni con el G9 Plus.

Foto tomada con el lente principal. El detalle del cielo y la intensidad del verde son tremendos | Fuente: RPP

Foto tomada con el lente gran angular. No cambia mucho el color respecto a la toma con el lente principal. | Fuente: RPP

Foto con el lente principal en contraluz | Fuente: RPP

Foto con el lente gran angular en contraluz. Pese al sol en la parte superior, el balance de sombras no ha cambiado | Fuente: RPP

En esta toma, la sensación de profundidad mejora frente a modelos de la gama media de Moto | Fuente: RPP

En este caso, el lente gran angular mantiene los detalles firmes en el pasto y las hojas | Fuente: RPP

Un selfie más amplio. Para alegría mía, el concepto “gran angular” no acaba ahí. Este Moto G100 incorpora un sistema doble de cámaras frontales con distinto campo de visión: uno de 16MP con un ángulo tradicional y un segundo lente de 8MP para fotos grupales. Lo bueno es que ambas funcionan en video, aunque el lente principal cierra demasiado el encuadre.

La cámara de la izquierda es más amplia, pero el detalle del software para indicar cuál usas está muy bueno | Fuente: RPP

Toma con el lente delantero principal | Fuente: RPP

Toma con el lente delantero gran angular. Hay una ligera reducción de color y menor ingreso de luz | Fuente: RPP

Pese al intenso brillo, el lente maneja bien el balance de luces y sombras | Fuente: RPP

La toma es un poco más cerrada en el lente principal pero mantiene detalle, y el color del cielo está bien logrado | Fuente: RPP

En el caso del lente gran angular delantero el balance de color azul se ha mantenido, pero los tonos verdes se opacan ligeramente | Fuente: RPP

Macro distinto. El macro me llamó la atención durante mi breve periodo de prueba. Cuando me acercaba al objetivo, se encendía el flash trasero para iluminar mejor la zona. Sin embargo, luego caí en cuenta que el flash no era el que está alojado bajo el arreglo de lentes, sino un aro LED alrededor del lente macro que puede encenderse automáticamente. Realmente me sorprendió el sistema, además de la calidad de las fotos.

El lente macro añade un aro LED | Fuente: RPP

En este caso, la luz del flash del macro se encendía para iluminar dentro de la flor | Fuente: RPP

Este es el resultado en Geekbench | Fuente: RPP

Se nota la potencia. En todo momento, el G100 iba muy rápido. Pasar entre apps, cambiar de cámara, regresar al escritorio, el propio proceso de BenchMark con GeekBench incluso. Este Snapdragon 870 supera el rendimiento del 865 del año pasado y es más cercano al 865+, por lo que contamos con una unida de proceso robusta y veloz. En este caso, tenemos 8GB de RAM y 128GB de memoria interna, ampliable por microSD. Es evidente que el equipo es capaz de empujar experiencias más altas, y lo hace más allá del teléfono.

El Moto G100 se conecta con el monitor ThinkVision | Fuente: RPP

Podemos hacer mirroring de nuestra pantalla | Fuente: RPP

El G100 entrega energía y datos a la pantalla para empujar el entorno de escritorio | Fuente: RPP

Más allá del teléfono. El otro elemento interesante de este lanzamiento es, sin dudas, la integración con ThinkVision, un panel que se alimenta de poder y datos usando el puerto USB-C del propio Moto G100 y convierte su señal en una interfaz de escritorio, un mirroring del teléfono, una pantalla de contenido multimedia o una central para videochat. Motorola entra al terreno de Samsung DeX y EMUI Desktop de Huawei, pero con un entorno “más Android”. El equipo es capaz de alimentar de energía al panel y trasladar toda una interfaz a la pantalla sin problemas y latencia. Incluso puedes usar un hub para conectar teclado o mouse – si es que no tienes periféricos Bluetooth – y trabajar sin más problemas. En mi corto tiempo de prueba, el equipo pudo levantar todas las experiencias. Espero volver a probarlo de manera más intensa.

Así lucen las cámaras del G100 al lado del G30... sí, hay un G30 | Fuente: RPP

Este es el nuevo modelo G30 de Motorola | Fuente: RPP

No viene solo. El Moto G30 es otro de los equipos integrados al catálogo de Moto para esta edición. No tuve la chance de probarlo, y solo lo tuve para un vistazo rápido. Entre lo destacable, figura el hecho de tener el mismo sensor principal del G100 de 64MP, junto al gran angular, el macro y el ToF. La pantalla HD+ de 6,5 es esforzada y cuenta también con 90 hercios en tasa de refresco. Integra el procesador Snapdragon 662 – el mismo del G9 Power – y pone bajo el chasis una batería de 5000 mAh y 128GB de almacenamiento. Ya lo tendremos a prueba.

La espalda del Moto G30 también cambia de color | Fuente: RPP

En la spróximas semanas tendremos la reseña final | Fuente: RPP

Disclaimer. Tuvimos el equipo por solo una hora y minutos, así que no pudimos tener más tiempo para revisar la autonomía, la calidad de las fotos de noche y otros detalles que suelen aparecer con la convivencia. Sin embargo, Motorola nos ha confirmado que tendremos unidades de prueba pronto, así que ya sabremos cómo va. De acuerdo con Motorola, la llegada al mercado local se debe dar en las siguientes semanas a través de operadora - si los cálculos no fallan, debe ser Claro - y llegarán los colores mostrados en estas fotos: el G30 con gris tornasol y el G100 con verde boreal.

Para ayudarnos con la review final, te invitamos a dejar tus preguntas sobre el Moto G100 en nuestro canal de Telegram y nuestra cuenta de Twitter.

