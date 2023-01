En NIUSGEEK hemos tenido a prueba al Moto G9 Plus de Motorola | Fuente: RPP

Durante años, Motorola fue el gran referente de la gama media, la misma que creó con este modelo en 2013 y proponiendo soluciones de gama alta en este sector de precios. Sin embargo, la aparición de marcas con interesantes propuestas en esa categoría ha provocado que la agresiva propuesta tenga un impacto en la capacidad de reacción de las empresas que, en algún momento, lideraron las ventas. En 2020, Motorola vuelve a proponer un estándar para la gama media alta, y NIUSGEEK tiene a prueba este nuevo intento: esta es la reseña del Moto G9 Plus.

Te dejamos aquí las especificaciones del equipo para que les eches un vistazo:

Estamos ante un modelo muy pesado | Fuente: RPP

Macizo por todos lados

Llamó mi atención el hecho que fuese tan denso al agarre. Atrás quedaron los diseños más estilizados que vimos en los últimos modelos G Plus, y ahora tenemos un bloque de plástico brillante que emula al vidrio. Realmente sentimos un teléfono macizo en cada esquina.

El botón de bloqueo se encuentra debajo de los controles de volumen | Fuente: RPP

Los elementos que rodean al equipo han variado un poco, de manera muy sutil y equilibrada. Además de incluir el ingreso para audífonos en el borde superior, los botones de volumen son acompañados por un sensor de huellas en el botón de bloqueo que responde a toques. En el lado izquierdo del panel nos encontramos con un botón dedicado al asistente de Google, mientras que abajo nos encontramos con el parlante y el puerto USB-C.

El plástico trasero refleja las luces y atrae muchas huellas | Fuente: RPP

Me hubiera gustado ver una doble textura en la tapa trasera para reducir la cantidad de huellas que se adhieren. Seguramente hubiese reducido la sensación de “equipo más caro”. Eso sí, estamos ante un equipo grande.

La pantalla más grande en Motorola

Este panel IPS es de 6,81 pulgadas | Fuente: RPP

Estamos ante un imponente panel IPS de 6,81 pulgadas con resolución FullHD+, que ha sido levemente optimizado para mejorar el contraste. Es un IPS de buena entrega de colores, pero que se queda corto en el intento por mejorar las tonalidades oscuras.

Ya podemos extender Netflix más allá del sensor fotográfico delantero | Fuente: RPP

La respuesta táctil del panel anda bien, aunque he tenido un par de hipos al escribir en WhatsApp, en los que el equipo no reconocía mis pulsaciones.

También podemos dejar las barras negras laterales | Fuente: RPP

Afortunadamente Motorola viene resolviendo el tema de la asimetría en la reproducción de contenido en sus pantallas con la incorporación del “Modo Pantalla Completa”, una opción que asegura la redimensión correcta y el aprovechamiento del espacio. Personalmente me da lo mismo el agujero en pantalla, y priorizo el uso de todo el panel.

Me encantaría ver un salto a AMOLED en esta categoría porque, pese a tener buenas specs, la pantalla sigue siendo lo menos “Plus” del equipo.

My UX en estado puro

El equipo lleva Android 10 de caja con ligeras implementaciones | Fuente: RPP

El camino de esta nueva generación de equipos motorola empezó de la mano de Google, y es una mano que la submarca de Lenovo no tiene intenciones de soltar. Tenemos Android 10 optimizado con las herramientas en estado puro de la casa de Mountain View. Nada de retoques innecesarios, capas con otros servicios o apps repetidas.

La propuesta de personalización está en el apartado MOTO | Fuente: RPP

La estrategia clásica de Motorola para añadir pequeñas mejoras a la interfaz de Android se sincera y se convierte en MyUX, la capa de personalización que llevan los Pixel, pero mejorada por Moto. Ahora, podemos cambiar el color del acento en la interfaz, la forma de los íconos, el tipo de letras y otros parámetros que añadirán ese toque único a nuestro diseño.

Este menú emerge con dos toques sobre el botón de bloqueo | Fuente: RPP

¿Te acuerdas de que en el apartado del diseño mencioné que el botón de bloqueo reacciona a los golpes? Además de todas las inclusiones acostumbradas – los gestos para la linterna, el giro para la cámara y voltear el teléfono para entrar en “No Molestar” – Motorola añade un “Control táctil” para mostrar un menú lateral emergente con funciones o apps para lanzar.

MyUX permite una personalización profunda de la interfaz | Fuente: RPP

Por otro lado, Moto añade más elementos de interacción con el equipo: control de canciones con los botones de volumen, captura de pantalla a tres dedos, mejores modos de audio. Todo está organizado bajo el ícono de “Moto” y es realmente sencillo de configurar.

El apartado MOTO se va llenando de herramientas útiles | Fuente: RPP

Hay un punto muy flojo en el software, y es le “Modo Juego”. Tenemos la posibilidad de capturar pantalla de nuestra partida sin problemas, pero para editar o revisar WhatsApp minimiza el juego e interrumpe el proceso. Otras marcas usan aplicaciones flotantes sobre la pantalla, algo útil para una rápida revisión de las notificaciones. Motorola cierra el juego para dar paso a la app en pantalla completa.

También tenemos la posibilidad de escribir sobre pantalla | Fuente: RPP

Es algo que me pasa siempre con Motorola. Adoro los gestos, los uso mucho y los extraño cuando pruebo otras marcas.

Moto Night

El arreglo de cámaras responde a las actuales líneas de diseño | Fuente: RPP

Estamos ante un nuevo arreglo de lentes que, pese a tener algunos números más pequeños que la generación anterior, mejora en ingreso de luz y en herramientas más claras.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Andamos bien con las cámaras, y logra tomas con gran calidad de color y definición. Por momentos, sin embargo, he sentido que el shutter funcionaba un tiempo después de mi disparo en pantalla, y eso modificaba la toma.

Foto con lente gran angular | Fuente: RPP

Misma perspectiva con el lente principal | Fuente: RPP

Zoom figital de 8X con el zoom del G9 Plus | Fuente: RPP

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente macro | Fuente: RPP

Más allá de las mejoras en el reconocimiento de un solo color y el modo retrato – elementos tradicionales en el software de cámara -, Motorola se empeña en darnos un sistema llamado “Night Vision”, la posibilidad de capturar imágenes en ambientes con poca luz.

Foto sin Night Vision | Fuente: RPP

Foto con Night Vision | Fuente: RPP

Foto sin Night Vision | Fuente: RPP

Foto con Night Vision | Fuente: RPP

Foto sin Night Vision | Fuente: RPP

Foto con Night Vision | Fuente: RPP

El resultado es un poco excesivo, pero realmente interesante para el tipo de procesador que tenemos. Hay un punto que resalta en todo esto, y es la capacidad de dotar a un procesador con recursos computacionales que hace un par de años veíamos solo en la gama alta.

Modo sin Nigth Vision | Fuente: RPP

Foto con Night Vision | Fuente: RPP

La cámara delantera es bastante regular. Toma buenas fotos de día, y mantiene problemas de color cuando baja la luz.

Selfie en modo retrato con luz natural | Fuente: RPP

Foto selfie en modo noche | Fuente: RPP

Foto selfie en modo automático | Fuente: RPP

No quería olvidarme del modo video, que usa los lentes sin problemas pero que no añade un control de zoom para cambiar automáticamente la perspectiva. Hay que usar las yemas de los dedos en todo momento, y eso es un fastidio. No hay la posibilidad de cambiar con un toque entre el angular y el principal. Estabiliza bien, pero no tener la posibilidad de cambiar lentes es un tema que me molesta.

Rendimiento para dar pelea

Puntaje del euqipo en GeekBench | Fuente: RPP

No es la mejor combinación de componentes para ser el rey de la gama, pero sí que reúne los requisitos para dar pelea por el podio. Estamos ante un 730G de 8 nanómetros, y que le da solvencia al equipo en el 99% de los casos, fuera de los hipos típicos de Android. 4GB de RAM podrían quedar cortos para la cantidad de tareas en segundo plano que ejecutamos, pero en paso de apps y arranque todo va bien.

La velocidad de animaciones anda bien, pero estamos en una gama media sin sobresaltos | Fuente: RPP

Para iniciar juegos, no hay mayor problema con la Adreno 618 que acompaña al 730G, y no sentí que el equipo tuviera un incremento de temperatura súbito con Airline Commander o Pokémon GO. Es un dispositivo solvente en casi todas las tareas.

Todo el apartado gestual funciona sin problemas: la linterna, la cámara, el modo no molestar, los tres dedos para capturar pantalla... TODO | Fuente: RPP

Respecto a la conectividad, mantuve sin complicaciones la conexión a redes 4G y a WiFI 5GHz. El bluetooth se comportó de manera estable, y en todo momento la geolocalización trabajo sin sobresaltos ni desvaríos. Para la multimedia, contamos con un boost de Dolby en el audio, además de ujn panel grande que se disfruta. Tenemos radio FM y NFC, lo que se agradece de todas maneras.

Captura de pantalla de Airline Commander sin sobresaltos en la parte gráfica | Fuente: RPP

En el tema de la seguridad, el señor de huellas funciona bien, y reconoce entre el desbloqueo y el doble toque para la barra lateral. El reconocimiento facial va bastante bien, y desbloquea rápidamente el equipo. No hay quejas sobre el dispositivo, salvo estos pequeños problemas de toque de pantalla e hipos en la interfaz.

Batería prometida

Carga bastante rápido y mantiene dosificado el consumo energético | Fuente: RPP

Creo que aquí estamos ante el salto exponencial entre el Moto G8 Plus y esta versión. Contamos con una batería de 5000 mAh que vuelve al equipo un powerhorse de día y medio en promedio. He tenido jornadas largas de uso, y la energía se mantuvo en buen nivel.

Cargador de 30 watts en la caja | Fuente: RPP

Sin embargo, la mejor parte es la carga de 30 W. En poco más de 70 minutos, he tenido carga completa con el accesorio que exhibe, orgulloso, la cantidad de watts que inyecta al equipo durante su proceso de carga.

¿Vale la pena?

El equipo se ofrece desde 1099 con planes en operadoras | Fuente: RPP

Aquí tendré que referirme al Redmi Note 9 Pro, que es el equipo más cercano en cualidades. Frente a este modelo de Xiaomi, el Moto G9 Plus mejora por muy poco el consumo energético y la calidad de las fotos, sobre todo de noche. Quizás el modelo chino lleva más RAM en la configuración base, pero son dispositivos muy parejos.

Si buscas una experiencia más cercana al Android Puro, con soporte veloz de actualizaciones y un teléfono que responda de manera eficiente a gestos, ve por este G9 Plus. Eso sí, considera que el precio de salida de 1099 soles es con un plan contratado en operadora.

* Equipo cedido a préstamo por Motorola Perú desde el jueves 24 de setiembre hasta la publicación de la reseña

