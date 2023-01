Ingenieros de Nokia han desarrollado una nueva forma de almacenar energía en menos espacio | Fuente: Nokia Labs

La batería sigue siendo el mayor problema para las empresas constructoras de teléfonos y Tablets, en un mundo que demanda autonomía en cada dispositivo que lleva encima. Nokia parece haber encontrado una salida interesante a este problema, y ha anunciado la creación de un sistema de almacenamiento energético que podría doblar la capacidad de las pilas actuales.

En colaboración con el centro de investigación irlandés AMBER y Nokia Bells, la finlandesa menciona que esta implementación tendría enorme impacto en la gestión energética de la siguiente rede de telecomunicaciones global: “Al empaquetar más energía en un espacio más pequeño, esta nueva tecnología de batería tendrá un profundo impacto en 5G y en todo el mundo en red”, menciona Paul King, empleado técnico en Nokia Bells Labs.

De acuerdo con el reporte, esta innovación ha sido desarrollada para no elevar el peso de los dispositivos. Esto implica que no se está rellenando el smartphone con más espacio para carga. Además, esta nueva tecnología podría estar mejor adaptada a fuentes renovables y permitir carga rápida en ellas, como las provenientes del viento o la luz solar, que aun no logran cuotas altas de entrega de energía, pero que pueden ser acumulativas.

“Ya se ha registrado una patente para proteger la tecnología y no tenemos un calendario específico para ofrecerla, especialmente porque anticipamos que otras compañías traerán las baterías al mercado", mencionó un representante de Nokia a la prensa.

