El video oficial de la presentación del nuevo iPhone SE. | Fuente: Apple

El iPhone barato ya está aquí y tiene un nombre que ya conocíamos. Apple anunció la preventa de su iPhone SE, un celular que ha sido referido durante meses como iPhone SE 2 y iPhone 9.

El iPhone SE es un modelo de entrada que no destaca entre la competencia por su diseño, pero tiene el potente chip A13, el mismo que usan los iPhone 11.

La pantalla es de 4.7 pulgadas (1,334 x 750) y su única cámara posterior es de 12MP, pero puede grabar videos en 4K hasta en 60 cuadros por segundo. La cámara delantera tiene un poco menos de prestaciones con 7MP.

El nuevo iPhone SE además regresa el sensor de huellas en el botón de Home.

Las variantes del iPhone SE. | Fuente: Apple

El modelo base del iPhone SE (2020) tiene 64GB de almacenamiento a un precio de US$ 399 en Estados Unidos. Variantes de 128GB (US$ 449) y 256GB (US$ 549) también estarán disponibles. Tres colores salen al mercado: blanco, negro y rojo.

La preventa del equipo comienza en Estados Unidos el 17 de abril. Su fecha oficial de llegada al mercado es el 24 de abril.

El nuevo iPhone SE incorpora resistencia al agua. Puede ser sumergido hasta 1 metro de profundidad por 30 minutos. | Fuente: Apple

El objetivo es atraer a más usuarios al ecosistema de Apple, que apuesta cada vez más por los servicios como Apple TV+ o Apple Arcade.

Precios en México, España y Brasil

Apple ya lista sus precios en estos tres países. En Brasil se ve un dramático aumento del precio.

México España Brasil iPhone SE 64GB MXN 10,999 (US$ 457) EUR 489 (US$ 533) R$ 3,699 (US$ 706) iPhone SE 128GB MXN 11,999 (US$ 498) EUR 539 (US$ 588) R$ 3,999 (US$ 763) iPhone SE 256GB MXN 14,999 (US$ 623) EUR 659 (US$ 719) R$ 4,499 (US$ 858)

El resto de la región tendrá que esperar. Chile y Colombia tienen tiendas oficiales de Apple, pero estas aún no listan precios. En caso de países como Perú, la importación depende de distribuidores autorizados.

Apple confía en la capacidad de la cámara del nuevo iPhone SE. | Fuente: Apple

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.