El iPhone 12 Mini estará en preventa en Estados Unidos a partir del 6 de noviembre. | Fuente: Apple

Apple presentó su nueva línea de iPhone con cuatro modelos del iPhone 12. El iPhone 12 Mini es el más barato costando US$ 699… Esta es una verdad a medias.

El precio publicitado por Apple en el evento solo es aplicable en una promoción con AT&T o Verizon, dos proveedores de servicio móvil en Estados Unidos.

El precio real del iPhone 12 Mini es US$ 729 en su configuración de 64GB. El modelo con 128GB cuesta US$ 779 y el de 256GB vale US$ 879.

Dato engañoso: el iPhone 12 Mini arrancará desde US$ 699 solo para clientes de AT&T y Verizon. | Fuente: Apple

El iPhone 12 Mini es el teléfono de Apple más barato con 5G. Sus diferencias con el iPhone 12 estándar están en el tamaño de la pantalla, que es de 5.4”, y una batería con una menor duración.

Este año Apple anunció que los iPhone 12 no vendrán con audífonos ni el clásico cargador.

¿Por qué insistir con US$ 699?

El iPhone 12 Mini tiene dos competidores de Android muy atractivos a US$ 699. El Google Pixel 5 y el Samsung Galaxy S20 Fan Edition, dos teléfonos que tienen un precio que linda entre la gama media y la gama alta.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer