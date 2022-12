El empresario lleva más de 9 años con ese móvil. | Fuente: CNN

Por fin lo hizo. El multimillonario Warren Buffett, inversionista de Apple de 89 años, dejó su celular plegable del 2010 por un iPhone 11.

Buffett es un caso particular. Desde el 2013, el hombre de negocios tenía en los bolsillos un pequeño Samsung SCH-U320 de un valor de 20 dólares y cuyo modelo es parte de la historia de la evolución de los celulares.

Sin embargo, tras años en los que el propio CEO de Apple, Tim Cook, le rogaba se pase a un iPhone e incluso prometía ir hasta su ciudad en caso se malogre su móvil, el millonario por fin hizo caso y obtuvo un iPhone 11, aunque afirma que solo lo está usando “para llamar”.

“Estás viendo a un chico de 89 años que apenas comienza a estar con él”, dijo Buffett.

No es el primer equipo de Apple de Buffett, ya que también posee un iPad desde el que envió su primer tuit hace varios años. Asimismo, ha señalado que "buenos amigos" le regalaron un iPhone X en el 2019, pero que lo tiene guardado.

“Un compañero me envió un ’10′ el otro día, pero todavía no lo estoy usando”, dijo Buffett. “Muy buen amigo. Incluso lo explicó. Creo que él fingió que le estaba escribiendo a un niño de tres años. Me escribió una carta muy bonita y me explicó qué hacer con ella: cómo no me mordería ni nada por el estilo".

Berkshire Hathaway, empresa que lidera, es una de las más valiosas de EE. UU. con más de 560 millones de dólares en valor.

