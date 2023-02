La empresa que tomará su liderato ya es su mayor distribuidora en China. | Fuente: Honor

Huawei está planeando vender su marca de celulares Honor por un valor de 100 mil millones de yuanes (15.2 mil millones de dólares) a un consorcio liderado por la empresa de móviles Digital China y el gobierno de Shenzhen.

De acuerdo con fuentes de Reuters, la gigante china no espera que las restricciones del gobierno de EE. UU. cambien prontamente (si es que cambian), por lo que esperan concentrarse de lleno en la gama alta de celulares (como la Mate 40) y negocios orientados con empresas.

La venta en efectivo incluirá casi todos los activos, incluida la marca, las capacidades de investigación y desarrollo y la gestión de la cadena de suministro, dijeron las fuentes. Para ellas, el anuncio se hará público muy pronto.

El distribuidor principal de Honor, Digital China Group Co Ltd, se convertirá en uno de los dos principales accionistas de la entidad vendida Honor Terminal Co Ltd con una participación cercana al 15%. Esta compañía ya ha trabajado con Huawei con anterioridad en servicios de computación en la nube. Se le unirán al menos tres firmas de inversión respaldadas por el gobierno del centro financiero y tecnológico de Shenzhen, cada una de las cuales posee entre un 10% y un 15%, dijeron.

"Digital China es un importante distribuidor de Honor en China, por lo que creemos que esto ayudará a Honor a mantener su participación de mercado en China", dijo Tom Kang, director de investigación de la firma de investigación de mercado Counterpoint.

Honor es una marca enfocada en la gama media y el público joven fundada por Huawei en 2013. Los teléfonos inteligentes de la marca constituían el 26% de los 51,7 millones de teléfonos que Huawei envió entre julio y septiembre, según mostraron las estimaciones del investigador Canalys. Los productos de Honor también incluyen computadoras portátiles, tabletas, televisores inteligentes y accesorios electrónicos.

