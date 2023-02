Sony podrá ofrecerle sensores a Huawei tras recibir autorización del gobierno de EE. UU. | Fuente: RPP

Tal parece que el segundo impulso al bloqueo comercial contra Huawei en Estados Unidos está tomando un rumbo distrito en los últimos días. Tras conocerse que Intel, Samsung y AMD comenzarán a retomar acuerdos comerciales con la firma china con el consentimiento del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ahora son Sony y Omnivision las que han recibido licencias para establecer negocios.

Según reportes de Nikkei Asia, ambas firmas habrían obtenido permiso para proceder a la venta de componentes. El reciente Mate 40 Pro, presentado hace unos días, lleva sensores Sony bajo la composición de lentes trabajados en colaboración con Leica.

Omnivision es otro de los jugadores importantes en el sector de los sensores CMOS para teléfonos y es el tercer constructor más importante del mundo detrás de Samsung y Sony, siendo proveedor de Oppo, Xioami, Apple y otras firmas.

La aprobación de la licencia se da debido a que ambas firmas no representarían riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y este integrado no se comercializa en un mercado monopolizado o controlado, por lo que las limitaciones no son necesarias.

Pese a esta luz verde, fuentes del Nikkei Asia menciona que Sony mantiene cautela sobre sus negocios a futuro con Huawei, debido a los problemas que la firma atraviesa para obtener procesadores.

Reportes de Canalys e IDC evidencian el retroceso en ventas de Huawei en este tercer trimestre del 2020, y ya se ven amenazados por Xiaomi que va en franco ascenso y ya ha superado a Apple en equipos enviados.

