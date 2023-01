Richard Yu, CEO de Huawei CBG, ha deslizado detalles del nuevo P40 | Fuente: RPP

El 2020 comienza a perfilarse como una temporada agresiva de smartphones de gama alta, y Huawei podría tener más reflectores encima que de costumbre. Tras cerrar un año en donde pudo reducir la distancia frente a Samsung y tener sobre los hombros un bloqueo comercial indefinido por parte del gobierno de Estados Unidos, la compañía china ha sabido ser resiliente y mostrar la otra mejilla. Tras el anuncio del Mate 30 y su lento despliegue global, ya conocemos más detalles del futuro P40, el equipo trabajado en conjunto con Leica y que destaca en rendimiento y fotografía.

El portador de las novedades ha sido el propio CEO del Consumer Businees Group, Richard Yu, quien ha mencionado ante un grupo de periodistas la hoja de ruta del nuevo equipo de la empresa. El sitio francés Fandroid ha sido el encargado de publicar las declaraciones del jefe de la división móvil, quien ha deslizado la posibilidad de repetir lugar de presentación.

De acuerdo con el medio, Huawei presentará el P40 en Paris a finales de marzo. Esto se ha vuelto una rutina para la empresa desde 2018, cuando presentaron el P20, el P20 Pro y el Mate RS. La última vez que vimos un lanzamiento de la línea P fuera de Francia fue durante el MWC 2017 de Barcelona.

El P20 fue el primer equipo de la línea P presentado en París en 2018 | Fuente: RPP

El CEO de Huawei ha sido entusiasta al hablar sobre el P40. Según Yu, estaríamos ante un diseño “nunca visto”, que implementará el procesador Kirin 990 que se aloja en el Mate 30 Pro. Respecto al software, es probable que el equipo llegue sin servicios de Google y sin HarmonyOS, el software propietario de la marca oriental. A pesar de que el mismo Yu había señalado en el IFA de Berlín que el P40 llegaría con el nuevo sistema operativo, recientes reportes señalan que este OS no estará disponible para teléfonos a lo largo del 2020.

Entre los detalles que ya han sido mencionados en notas previas, se señala la incorporación de una pantalla OLED con tasa de refresco de 120 hercios, cinco cámaras traseras firmadas por Leica, doble cámara delantera y una batería de 5,500 mA confeccionada en grafeno.

Lamentablemente, los recientes lanzamientos de la firma no han sido probados a profundidad en NIUSGEEK, por lo que nos reservamos la opinión sobre el funcionamiento de un equipo que no permita la descarga de herramientas de Google o Facebook, y que no parece aun ser una opción viable para los hábitos occidentales de Android.

