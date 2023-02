Por el momento, se tiene previsto que el Mate 40 sea el último con procesador Kirin. | Fuente: Huawei

Huawei ha sido la empresa china más golpeada por los vetos impuestos por Donald Trump y su administración en Estados Unidos (y el mundo occidental): sus redes 5G están siendo desestimadas y el gobierno está exigiendo a sus empresas a que no le vendan tecnología para sus móviles. Sin embargo, puede que haya una salida para ellos con condiciones.

Ya es sabido que EE. UU. ha hecho que TSMC deje de suministrar chips para Huawei. Sin embargo, el hecho que Samsung Display (junto a Sony y Omnivision) haya conseguido la licencia para venderle pantallas a la empresa china está señalando que el veto se está ablandando, brindando opciones a las compañías a venderle suministros.

De acuerdo con Financial Times, personal del gobierno y de la industria de semiconductores han señalado que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha advertido que las licencias para venta a Huawei no serán interpretadas como prohibidas si es que se puede demostrar que la tecnología no es compatible con 5G.

TSMC, con este paso, podría volver a fabricar procesadores Kirin con Huawei solo con tecnología 4G.

Pese a lo alentador que puede resultar, será complicado para Huawei poder trabajar sin 5G, la red de conectividad que la misma empresa está tratando de impulsar al mundo.

Huawei también aseguró su cadena de suministro con Intel y AMD, vitales para su negocio de computadoras, el mes pasado luego de que las compañías estadounidenses recibieron licencias.

