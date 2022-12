Un accidente más común de lo que nos gustaría admitir. | Fuente: iStock | Fotógrafo: BrilliantEye

Un alto ejecutivo de Xiaomi asegura que ha encontrado un método más efectivo para salvar tu celular si es que cayó al agua.

Li Weixing, encargado de la división de Internet de Xiaomi, contó en su cuenta de Weibo que luego de que aparentemente se le cayó un Mi 9 al agua, este prendía, pero el sensor de la pantalla táctil no respondía.

El ejecutivo dio que no podía acudir a métodos tradicionales como el de dejar el móvil en arroz crudo porque necesitaba usarlo inmediatamente. Esta es la solución que propone:

“Puse el teléfono al lado de la ventana (en un día soleado) y reproduje música al mismo tiempo. La vibración del altavoz genera un cambio de aire dentro y fuera del teléfono (…) Al atardecer el teléfono regresó a la normalidad”, publicó en la red social china.

El arroz puede ayudar a salvar un teléfono que cayó al agua. | Fuente: iStock | Fotógrafo: tzahiV

¿Es confiable este método? Su autor no parece seguro. “Lo comparto con ustedes y no cobraré por la patente, pero no soy responsable del resultado”, concluyó.

¿Es el agua un temor del pasado?

Con la desaparición de la entrada de auricular de 3.5 mm en los teléfonos más modernos, es más común ver terminales resistentes al agua.

En el caso del Mi 9 de Xiaomi, este no cuenta con ninguna certificación IP, lo que deja en duda su real resistencia al agua y al polvo.

