El gobierno de Estados Unidos mantiene un bloqueo parcial sobre las operaciones comerciales de Huawei | Fuente: RPP

Cada tres meses, reportamos una nueva prórroga al bloqueo de Estados Unidos sobre Huawei. Este periodo de gracia les permite a empresas estadounidenses solicitar una licencia comercial para mantener negocios con la marca china, pero compañías estratégicas como Google no pueden acceder a ese beneficio. Hoy es el día en que debemos reportar la aprobación de un nuevo periodo de 45 días de prórroga antes de que Huawei abandone sus pactos en suelo estadounidense de manera definitiva.

De acuerdo con Reuters, este 16 de febrero se extenderá por 45 días más la prórroga determinada por el gobierno de Donald Trump desde mayo del 2019. Sin embargo, y a diferencia de otras ocasiones, se acorta el tiempo de 90 días a la mitad.

Esta decisión de reducir a 45 días la licencia extendida parece responder a las posibles pruebas obtenidas por el gobierno de Estados Unidos sobre “puertas traseras” instaladas por Huawei en su red de telecomunicaciones y que permiten el acceso a información personal y privada. Una reciente publicación del Wall Street Journal reporta que la empresa de Ren Zhengfei habría tenido la capacidad de obtener esta información desde hace una década.

Ante esto, Huawei ha compartido un comunicado negando las acusaciones:

Como quedó en evidencia en las filtraciones de Snowden, Estados Unidos ha estado accediendo de manera encubierta a redes de telecomunicaciones en todo el mundo, espiando a otros países por mucho tiempo. El reporte del Washington Post esta semana acerca de cómo la CIA utilizó a una compañía de encriptación para espiar a otros países por décadas, es solo otra prueba.

Las declaraciones de Estados Unidos acerca de que Huawei usa intercepciones legales no son más que una cortina de humo – no se adhieren a ninguna forma de lógica aceptada en el dominio de la ciberseguridad. Huawei nunca ha accedido ni accederá de manera encubierta a las redes de telecomunicaciones, ni tenemos la capacidad de hacerlo. The Wall Street Journal es claramente consciente de que el gobierno de Estados Unidos no puede ofrecer ninguna evidencia para fundamentar estas declaraciones, y aun así optó por repetir las mentiras difundidas por estos funcionarios estadounidenses. Esto refleja el sesgo de The Wall Street Journal contra Huawei y disminuye su credibilidad.

El papel de Huawei como vendedor de telecomunicaciones es proveer de equipo que siga los estándares 3GPP/ETSI, de la misma forma que cualquier otro vendedor. Estamos obligados a seguir estándares de intercepción legales en toda la industria como el TS 33.107 de la 3GPP para redes 3G, y el TS 33.128 para 5G de la 3GPP. Hasta ahí terminan las obligaciones con respecto a las intercepciones legales.

La administración real y el uso de interfaces de intercepción legales se conducen solamente por los operadores y los reguladores. Las interfaces de intercepción siempre están localizadas en edificios protegidos del lado del operador, y son operadas por empleados que son evaluados por el gobierno de los países donde operamos. Los operadores tienen reglas muy estrictas para operar y mantener estas interfaces. Más allá de esto, Huawei no desarrolla ni produce ningún equipo de intercepción.

Huawei es solamente un proveedor de equipo. En este rol, acceder a las redes de nuestros clientes sin su autorización y sin su visibilidad sería imposible. No tenemos la capacidad de sobrepasar a los operadores, acceder al control y tomar datos de sus redes sin ser detectados por los sistemas de seguridad y firewalls normales. De hecho, incluso The Wall Street Journal admite que los funcionarios de Estados Unidos no son capaces de proveer ningún detalle concreto en relación con estas llamadas “backdoors”.

La ciberseguridad y la protección de la privacidad del usuario son de máxima prioridad para Huawei. Los señalamientos hechos por funcionarios de Estados Unidos ignoran por completo la enorme inversión y las mejores prácticas de Huawei y de los operadores en relación a la administración de riesgos de ciberseguridad. Estamos muy indignados porque el gobierno de Estados Unidos no ha escatimado en esfuerzos para estigmatizar a Huawei al utilizar asuntos de ciberseguridad. Si Estados Unidos descubre violaciones por parte de Huawei, nuevamente solicitamos solemnemente que Estados Unidos revele evidencia específica en lugar de utilizar a los medios para difundir mentiras.

