Estos son los mejores celulares del año para Consumer Reports. | Fuente: Unsplash

La revista Consumer Reports ha presentado su lista de mejores teléfonos de 2021. Estos son los celulares que dominaron en las distintas categorías.

Mejor iPhone: iPhone 12 Pro Max

El iPhone 12 Pro Max. | Fuente: Apple

El iPhone 12 Pro Max destaca por su pantalla OLED y conectividad 5G. Frente al iPhone 12 Pro, lleva más batería, más pantalla y una cámara con zoom de 2.5 aumentos.

Consumer Reports recomienda el iPhone 12 Pro para personas que no son fans de los teléfonos que ya se aproximan a tablets.

Mejor Android: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Los Galaxy Note20 Ultra 5G. | Fuente: Samsung

El Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G se mantiene como el Android con mejores puntajes para Consumer Reports.

El S-Pen y características premium como muy buena batería, una buena cámara zoom y una pantalla excelente para consumir contenido lo mantienen en la cima a pesar de haber sido lanzado en la segunda mitad de 2020.

Mejor teléfono barato: OnePlus Nord N10 5G

El OnePlus Nord N10 5G. | Fuente: OnePlus

Una opción muy barata que incluye conectividad 5G y destaca por una excelente batería.

El 5G no es el más rápido al depender de frecuencias más bajas y la cámara no es la mejor, pero su precio de US$ 299 en Estados Unidos lo dejan bien parado.

Mejor batería para todo el día: OnePlus Nord N100

El OnePlus Nord N100. | Fuente: OnePlus

Otra vez OnePlus, ahora con una opción que apenas supera los US$ 200.

En las pruebas de Consumer Reports, el N100 duró 48.5 horas, efectivamente pasando las dos horas seguidas de uso.

Otros “monstruos” en la batería tras las pruebas: el Samsung Galaxy A71 (43 horas) y el iPhone 12 Pro Max (41 horas).

