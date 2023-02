NIUSGEEK tuvo a prueba al LG G8X ThinQ | Fuente: RPP

El 2019 significó el inicio de una tendencia clara: los teléfonos de pantalla flexible. Varias marcas comenzaron a experimentar con esta innovación, pero tuvieron que conceder algo de terreno para generar una propuesta viable. Sin embargo, la experimentación con pantallas extendidas en smartphones no solo se basó en la posibilidad de “doblar un panel”, sino que ha ido por otros rumbos: pantallas en la parte trasera, conexión inalámbrica y hasta dos pantallas en un solo equipo. ZTE lanzó hace un par de años el concepto “Axon M”, pero ahora LG ha querido incursionar en este formato extendido. NIUSGEEK tiene a prueba al LG G8X, el smartphone de la compañía surcoreana con “dos pantallas”.

Estas son las especificaciones del equipo

Antes del análisis, debo explicar algo sobre la naturaleza de las “dos pantallas”, y prefiero hacerla antes de ir paso a paso en la explicación. Este equipo cuenta con un accesorio en forma de cover que se activa mediante un conector USB-C alojado en la parte interna.

Ya habíamos visto este añadido en la versión del LG V50 ThinQ, equipo presentado en el MWC 2019 en Barcelona:

Vista trasera del case del LG G8X | Fuente: RPP

Este cover case cuenta con un agujero cuadrado para no bloquear las cámaras traseras, y un panel OLED idéntico al del teléfono en construcción y calibración. Hacia afuera, LG añade un pequeño panel rectangular monocromo de 2,1 pulgadas para mostrar notificaciones.

Ya con esta explicación, podremos explicar el comportamiento del dispositivo.

Un diseño optimizado para mutantes

Así luce el LG G8X sin el case | Fuente: RPP

Estamos ante un equipo menos premium que el G8S en acabados, pero casi idéntico en filosofía. Nos encontramos con un equipo alargado y más angosto que el G8S al agarre. Eso sí, es un poco más redondeado.

Botones laterales de volumen y del Asistente de Google | Fuente: RPP

En el borde derecho se aloja el botón de bloqueo, mientras que al lado opuesto van los de volumen y el del asistente de Google. En el borde superior encontramos la bandeja para la SIM y una microSD, y en la parte inferior el puerto USB-C y el conector para audífonos.

Así luce la espalda del equipo | Fuente: RPP

Puerto de carga, parlante y acceso a los audífonos | Fuente: RPP

Bajo el borde superior, justo sobre el notch de pantalla, LG aloja un parlante. En la parte trasera nos encontramos con el doble sensor y el logo de LG. Reitero, es un diseño austero y simple, que nos evoca más al G8 tradicional o al G7 del año 2018. Con el case, la historia es otra.

El cover añade peso y tamaño al equipo, pero se puede manipular | Fuente: RPP

El cover añade un 60% de grosor al equipo, pero le da mejor agarre. Afortunadamente el clic de los botones del lado izquierdo se mantiene sin problemas, y el único cambio drástico es el puerto USB-C. Aquí LG añade un sistema de pines magnéticos que se acoplan al cable USB para permitir la carga del equipo. Además, tenemos más peso en el bolsillo y un tremendo imán de huellas.

Pantalla del case del LG G8X | Fuente: RPP

Aquí debemos enfrentarnos a lo que queremos hacer a diario. Personalmente llevaba el case en la mochila y lo usaba por momentos, pero a veces me sorprendía mantener el equipo con la pantalla extra. Para coronar, contamos con protección IP68 y certificación militar STD-810G tras 14 intensas pruebas, que nos da una capa extra de seguridad. Esta protección, sin embargo, no se extiende al case. Así que cuídalo.

OLED doble si el usuario quiere

La tecnología OLED es parte de la filosofía de construcción en LG, y aquí notamos un equipo algo disminuido frente al G8S en resolución, pero con gran calidad de color. Los bordes siguen siendo un poco más anchos que la competencia, y en ese punto LG parece estar un paso atrás en “estilo”, pero mantiene una correcta reproducción de colores.

Para Netflix, el modo 'taburete' es realmente útil | Fuente: RPP

Si bien no podemos ir más allá de los 1080p, el panel responde bien a los diferentes modos de color y es compatible con HDR10. Bajo el sol podemos ver el contenido sin problemas, y los ángulos de visión no sufren en ningún momento.

El equipo mantiene una buena luminosidad bajo el sol, pero retira el True View del modelo G8S | Fuente: RPP

Frente al G8S, perdemos el modo True View, que nos permite ajustar el color y la iluminación de la pantalla en función de la luz ambiente. Además, el panel gana espacio al eliminar el notch delantero que el equipo anterior tenía, y el campo de visión de contenidos mejora.

El sensor de huellas tiene margen para mejora | Fuente: RPP

Este equipo cuenta con un sensor de huellas dactilares bajo pantalla, y no puedo recordar si hubo otro equipo en LG con ese sistema. De momento, debo decir honestamente que este escáner no es tan eficiente como los que implementa la surcoreana en otras generaciones, un distintivo que la marca impuso en 2012 cuando colocó gran parte del hardware de interacción en la tapa trasera.

Por otro lado, lamento que esta versión no cuente con reconocimiento facial, sobre todo con un sensor de huellas que no era tan eficiente.

Con una mano, el equipo es difícil de manipular en modo 'libro' | Fuente: RPP

Ya con el case, el asunto se pone interesante. Estamos hablando de la misma pantalla en el cover, por lo que no sorprende tener el mismo balance y comportamiento. Tenía mis dudas, pero el brillo y la calidad de imagen son realmente buenas en el accesorio. Ojo, estamos hablando de una pantalla en un case, y es igual a la principal.

Un software que se queda a medio camino

El LG G8X viene con Android 9 y algunos cambios en la interfaz de UX debido a la doble pantalla | Fuente: RPP

Android 9 con la interfaz LG UX 9.0 son la base de este equipo, y desde ahora comenzaremos a hablar del software en función de las dos pantallas. Con una sola, es muy similar a la que vimos en el G8S, pero sin tomar en cuenta el “asunto de los gestos”.

El pequeño 'pop up' menu incluye varias opciones para activar la segunda pantalla | Fuente: RPP

Cuando usamos el teléfono con el case, la perspectiva se torna especial. Un botón virtualizado nos lleva a un menú desplegable para interactuar con la segunda pantalla, la que LG llama “Pantalla doble”. En este menú podemos encender la pantalla, fijar la pantalla que queremos usar como principal o desactivarla.

Instagram a la izquierda y Pokemon GO a la derecha | Fuente: RPP

Podemos correr dos apps al mismo tiempo. Suelo jugar Pokémon GO, pero aquí podía ver historias de Instagram o enviar stickers en WhatsApp sin dejar de jugar. Podía ver Netflix a pantalla completa mientras revisaba Feedly, o usar Google Maps mientras retocaba una foto con Snapseed. Incluso, podemos correr tres apps al mismo tiempo – dos apps en la principal y una en la pantalla doble -, sin mellar en el rendimiento.

Así luce Chrome con ambas pantallas | Fuente: RPP

Podemos extender el uso de algunas apps… Ok, sólo la de Chrome. El navegador de Google es el único espacio optimizado para usar en dos pantallas y aprovechar el espacio, pero LG tiene dos trucos bajo la manga: el teclado y el GamePad.

El teclado puede extenderse a la otra ventana siempre que uses el propio teclado de LG | Fuente: RPP

El teclado emerge cuando usamos el que viene por defecto en el equipo. Como siempre uso Swiftkey, no me había dado cuenta de que podemos usar una pantalla con la aplicación completa y la otra con el teclado nativo.

El GamePad se usa cuando queremos usar una de las pantallas como consola de juego, y partimos el sistema en pantalla del videojuego y pantalla de mando. Podemos cambiar la función de cada tecla, personalizar nuestro mando o escoger el que mejor se adapte a nuestra rutina de juego. Solo te digo que algunos juegos – Shadow Fight 3, por ejemplo – no son 100% compatibles. Airline Commander – otro de mis juegos obligados en el teléfono – depende demasiado del acelerómetro del equipo, por lo que no puedo usar el mando a pantalla cambiada.

El scroll en cada pantalla funciona por turnos. El toque en una pantalla anula el toque en la otra | Fuente: RPP

Podemos capturar imagen en ambas pantallas, pero por turnos. Por defecto, podemos capturar imagen pulsando la tecla “bloqueo” y volumen abajo al mismo tiempo, además del software de “Captura+” que viene con el equipo.

Podemos usar el G8X en modo “Taburete”. Ya que el case funciona en 360 grados, podemos usar el equipo en modo “taburete”. Cuando estaba con mi hija, le ponía YouTube en una pantalla mientras podía seguir navegando en Chrome o usar Twitter. La pantalla doble no tiene acelerómetro, pero cuenta con una opción que podemos “llamar” desde la parte superior para girar en 180 grados lo que vemos en el panel.

Abajo se aprecia el sistema de pines para la carga del equipo mediante cable con el case puesto | Fuente: RPP

Podemos girar la pantalla en 360 grados y no hacer nada. Créeme que jugar en esta posición mejora el grip. Al poner los dedos en la bisagra, la seguridad en el agarre se incrementa.

Podemos usar ambas pantallas para abrir apps | Fuente: RPP

Sin embargo, hay algunos elementos que me gustaría sugerir a LG desde mi experiencia con el equipo:

Entiendo que son dos pantallas distintas, pero no hay una real sensación de continuidad. Espero que con Android 10 se añadan más funciones enfocadas al doble panel.

Me gustaría usar mi propio launcher en ambas pantallas. De esa manera puedo optimizar mi tiempo y el espacio que me gusta tener en el escritorio de un teléfono.

Me gustaría que el asistente de Google se ejecute en la pantalla doble, y así no ponerse encima de las apps que abro y use el espacio libre del otro panel. Si bien podemos escoger una app para que se active automáticamente con la pantalla doble, no podemos usar el Asistente de Google de ese modo.

Me gustaría que ese panel tuviera mayor interacción con las notificaciones, casi como una pantalla lateral de información útil y que pueda mover con un swipe.

Eché de menos un “modo espejo”, con el que pueda ver lo mismo en ambas pantallas en el modo “taburete” o proyectar contenido desde una pantalla hacia otra. Hubiera sido divertido tenerlo.

Las cámaras son buenas, pero no excepcionales

Ojo que tenemos un buen par de cámaras “a la LG” y optimizadas con el tremendo software que añaden para grabación de video con parámetros manuales y el uso de filtros. De hecho, no he visto a ninguna otra marca tener una suite tan completa como la de LG en temas de grabación de video, que incluye monitoreo de audio y herramientas útiles para la creación de contenido.

Foto con lente principal | Fuente: RPP

Foto con lente angular | Fuente: RPP

Foto con el lente angular | Fuente: RPP

Foto con el lente principal | Fuente: RPP

Foto con zoom digital | Fuente: RPP

Tenemos dos sensores traseros de similar resolución – 12 MP – pero con diferente distancia focal. Contamos con un lente principal de 12 MP, 27mm y apertura 1,8, que funciona muy bien para fotos en entornos con poca luz.

Foto grupal con el sensor principal en iluminación de interiores | Fuente: RPP

Modo retrato con lente principal. El modo retrato funciona en ambos lentes, tanto en fotos como en vídeo | Fuente: RPP

Foto con el lente principal y muy poca luz ambiente. De hecho, la fuente de luz estaba a dos metros del plato | Fuente: RPP

El modo retrato también funciona sin problemas con mascotas | Fuente: RPP

Afortunadamente, LG mantiene su emblemático lente gran angular de 9mm. 13 MP y apertura 2.4, que pierde un poco en detalle, pero gana en ángulo para el video.

La deformación de los bordes es más evidente con el angular del LG G8X, pero el ingreso de luz está bien controlado | Fuente: RPP

Toma con el lente gran angular | Fuente: RPP

Foto con el lente angular priorizando la luz del exterior | Fuente: RPP

Foto con angular durante la noche detrás de un vidrio | Fuente: RPP

Foto con angular en ambiente en contraluz | Fuente: RPP

Foto con el gran angular en espacio con poca luz y reflector golpeando el sensor | Fuente: RPP

Foto con angular con poca luz | Fuente: RPP

Foto con angular con poca luz | Fuente: RPP

El equipo cuenta con HDR para ambos lentes | Fuente: RPP

El lente delantero es de 32 MP, la medida más alta en un teléfono de LG. Tiene un gran campo de visión y su apertura de 1,9 permite el ingreso de mucha luz.

La cámara delantera está alojada en un notch tipo gota, pero no incluye reconocimiento facial | Fuente: RPP

Selfie con modo retrato en ambiente con poca luz | Fuente: RPP

Selfie con el sensor delantero con iluminación de interiores | Fuente: RPP

Van bien, y en video destacan sin problemas. Incluso el case ayuda a poner el smartphone en posiciones que nos dan más comodidad para el disparo y la grabación.

Quizás la ausencia de un aumento limpio y la presencia de un poco de ruido en las tomas nocturnas limitan el comportamiento de estos lentes, pero están dentro de un estándar de la industria. No son mejores que los implementados en Samsung, Apple o Huawei, pero dan su pelea.

Empujar dos pantallas no es fácil

LG decidió aplicar simetría en el panel del case , tanto en el notch superior como en la altura de los bordes | Fuente: RPP

Piensa en este principio. Una multitarea completa, a dos pantallas y a ritmo completo, no es poca cosa. Y eso demuestra el poder del Snapdragon 855, y los 6GB de RAM son suficientes para gestionar el paso de apps. ¿El problema? Paradójicamente, la optimización de LG UX 9 en Android.

A veces, el regreso al launcher se torna pesado. Las animaciones caen en reproducción y continuidad, pero solo ocurre en el launcher. Tal como mencioné en el review del G8S, prefiero usar Nova Launcher en los LG. En este caso, lamentablemente, no puedo extender el beneficio de este lanzador en la pantalla adicional.

El equipo es capaz de manejar hasta 3 apps, si partimos la pantalla principal | Fuente: RPP

Fuera de eso, puedes cargar dos juegos al mismo tiempo en tiempo real. Puedes moverte en tres aplicaciones – principal en dos partes y la pantalla doble – son sobresaltos. Puedes jugar y ver Netflix. Todo, sin hipos.

La calidad de las llamadas está ligeramente por debajo del promedio, frente a equipos como el Pixel 3a XL o el propio iPhone 11. El case no afecta la conectividad del equipo en datos o wifi, y en temas multimedia el equipo destaca. Lamento que el nivel de volumen no sea tan fuerte como lo que trajo el G7 o el G8, pero suena bien.

La fluidez de la interfaz se entorpece en el propio launcher de LG | Fuente: RPP

Afortunadamente, el G8X mantiene el puerto para audífonos y permite el uso de un Quad DAC que optimiza el contenido multimedia para disfrutar de un audio de calidad. Es, en concreto, una de las mejores experiencias multimedia al integrar un soporte para la pantalla, panel OLED y un gran audio.

El punto medio “flojo” en el equipo es la biometría. El sensor de huellas no es tan preciso, y la falta de reconocimiento facial afecta el acceso veloz al sistema. Eso es algo que extraño del G8S: sensor de huella en la tapa trasera y el sensor de desbloqueo facial.

Sin embargo, esto no impacta en el concepto general del equipo. Tener dos pantallas cuando quieres es, sin dudas, un beneficio.

La batería y su doble trabajo

Bajo el chasis, el equipo lleva 4000 mA de batería | Fuente: RPP

Obviamente la variable interesante es la autonomía. Estamos con un procesador potente, dos pantallas y procesos simultáneos al tope. Entonces ¿los 4000 miliamperes son suficiente? Pues sí y no.

Sí es suficiente cuando usamos el equipo sin la otra pantalla, pues descansa del trabajo exigente a doble panel. Cuando conectamos el accesorio, la vida del equipo baja. Lo bueno es que este drenaje no sucede a u ritmo alarmante. Pero sí se nota.

Promedio de consumo y uso de pantalla en promedio | Fuente: RPP

En mis pruebas, desconecto el equipo a las 6 de la mañana y lo conecto a las 8 de la noche. Llegaba con 20 o 15% de energía, y eso anda bien para dos pantallas. Con una sola, lograba 35% de energía.

Para la carga, usualmente dejaba el equipo dentro del case y lo hacía de manera inalámbrica. Con el cover viene un adaptador magnético para el cable USB-C y que se conecte sin problema a la corriente

Este equipo cuenta con carga rápida de 21 watts y un modo de carga eficiente para no añadir calor al proceso. Mediante la carga inalámbrica podemos alimentar con una velocidad de 9 watts a la batería.

El equipo carga de manera inalámbrica incluso con el case puesto | Fuente: RPP

Está dentro del promedio, y eso es sobresaliente por lo que el equipo debe empujar en términos energéticos. Es un titán, y LG se ha lucido con esta batería.

¿Vale la pena?

El GamePad puede ser personalizado | Fuente: RPP

Lo voy a poner en este contexto. Es un teléfono que se vende con un accesorio capaz de extender, con una pantalla más, las funciones del LG G8X, y es una ventaja el poder decidir en qué condiciones voy a usarlo o no. Creo que LG ha demostrado tener ideas interesantes a implementar, pero aun le falta llegar al sweet spot en esta estrategia.

El accesorio le da versatilidad al uso, le da soporte a la multimedia y un provecho completo a la potencia del procesador. Hay algunas concesiones, como el tamaño y el peso acumulados, además de la terrible imposibilidad de disparar una foto rápida sin abrir la tapa. Pero reitero, tenemos la opción de poner o sacar un accesorio que viene con el equipo. Por lo menos en Perú.

Vale la pena si buscas una experiencia de dos apps corriendo juntas. A diferencia de pantallas plegables caras y lejanas, esto es una buena manera de trabajar optimizando espacios. Solo un tema para LG: POR FAVOR, DESARROLLA UN DRAG AND DROP ENTRE PANTALLAS. Gracias.

El equipo se vende en bundle en el mercado peruano | Fuente: RPP

* Equipo cedido por LG Perú desde el viernes 6 de diciembre hasta la fecha de publicación de esta reseña

Te sugerimos leer