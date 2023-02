Apple ha presentado nuevos modelos de iPhone este 2020 | Fuente: RPP

A diferencia de Android, el mercado de teléfonos usados de Apple ha logrado mantenerse estable y los precios de modelos previos no caían tan estrepitosamente, en comparación a equipos del “team Google” que pierden valor apenas pones el dedo en el señor de huellas. Sin embargo, este 2020 es peculiar por una razón: hay cinco modelos nuevos este año – sí, no cuatro – y eso empuja al resto de opciones a manejar cifras menores respecto a otros años. Apple ha vuelto a iniciar los “Juegos del hambre” con esta nueva generación de teléfonos.

Si evaluamos los precios oficiales de Apple en 2020, tal y como aparecen en su página, son los siguientes:

iPhone SE 2020 64GB: 399 dólares

iPhone SE 2020 128GB: 449 dólares

iPhone XR 64GB: 499 dólares

iPhone SE 2020 256GB: 549 dólares

iPhone XR 128GB: 549 dólares

iPhone 11 64GB: 599 dólares

iPhone 11 128GB: 649 dólares

iPhone 12 Mini 64GB: 729 dólares

iPhone 12 Mini 128GB: 779 dólares

iPhone 12 64GB: 829 dólares

iPhone 12 128GB: 879 dólares

iPhone 12 Mini 256GB: 879 dólares

iPhone 12 256GB: 979 dólares

iPhone 12 Pro 128GB: 999 dólares

iPhone 12 Pro 256GB: 1099 dólares

iPhone 12 Pro Max 128GB: 1099 dólares

iPhone 12 Pro Max 256GB: 1199 dólares

iPhone 12 Pro 512GB: 1299 dólares

iPhone 12 Pro Max 512GB: 1399 dólares

La escala de precios del iPhone se ha alterado por la presencia del iPhone SE 2020 | Fuente: RPP

Con la inclusión del iPhone SE este 2020, los precios se han reacomodado hacia abajo, y han permitido que las gamas puedan establecer costos desde los 399 dólares por un modelo con procesador A13 Bionic hasta el más poderoso de medio TB y 1399 dólares. Aquí tenemos varios equipos intermedios que considerar. Por un lado, la generación de iPhone X que está casi de salida – recuerda que ya no se ofrece el iPhone 8 tras ser reemplazado por el iPhone SE 2020 y ambos son del mismo año – y la línea XS y XS Max de 2018. La única sobreviviente de ese cúmulo es el XR, un modelo que sigue generando ingresos a Apple desde su lanzamiento.

Por otro lado, Apple ha retirado de sus tiendas el modelo 11 Pro y la variante Max, para evitar un crece de opciones que pueda impedir un despegue sano de las ventas en el modelo de 2020. Eso pone en otra perspectiva a los modelos 2018 y anteriores.

OJO: Todos los productos tienen precio actual y vigente para productos NUEVOS. Si vas a comprar de segunda mano, no puedes manejar esos productos. Por eso, lee bien los precios sugeridos como TOPES en la siguiente lista.

¿Qué te recomendamos en NIUSGEEK?

Por favor, vende los equipos de segunda mano con cargador. Tim Cook agradece el gesto. | Fuente: Apple

No compres iPhone 8 Plus o anteriores por más de 199 dólares. Estamos hablando de un modelo 2017 que está lejos del desempeño del iPhone X, XS y 11 Pro. Además, no vale la pena gastar más por un modelo así cuando tienes un SE 2020 a 399 dólares en su configuración de 64GB, cuando los otros modelos suelen empezar en 32GB.

No compres un iPhone X de 64GB por más de 429 dólares. Aquí hay serios compromisos. Por un poco más, te puedes comprar un XR, superior en desempeño y con un procesador más actual. Además, el desarrollo de la tecnología en el notch es más moderna y segura con 60 dólares más. El teleobjetivo no vale tanto la pena si deseas conseguir uno.

No compres un iPhone XS Max de 64GB por más de 529 dólares. Aquí ya comienza el overlap entre modelos. Con 549 podrías ir por un modelo que lleva 128GB en el XR, y con 50 dólares ir por un iPhone 11 con lente gran angular y el procesador A13 Bionic. Podrías forzar el tema por la pantalla OLED, pero realmente la experiencia con el A13 es mejor que en ese A12, además que con el XR tienes el mismo procesador y el doble de almacenamiento. Quizás el de 256 pueda encajar en la gama de los 700 dólares, pero aléjate del de 64GB.

¿En que quedan los 11 Pro y Pro Max? Apple decidió retirar estos productos, pero no resulta difícil añadirlos a una lista de precios actual. Estos modelos podrían encajar así:

iPhone 11 Pro 64GB: 849 dólares*

iPhone 11 Pro Max 64GB: 899 dólares

iPhone 11 Pro 128GB: 949 dólares

iPhone 11 Pro Max 128GB: 979 dólares

iPhone 12 Pro 128GB: 999 dólares

iPhone 11 Pro 256GB: 1029 dólares

iPhone 11 Pro Max 256GB: 1049 dólares

iPhone 12 Pro 256GB: 1099 dólares

iPhone 12 Pro Max 128GB: 1099 dólares

iPhone 12 Pro Max 256GB: 1199 dólares

iPhone 11 Pro 512GB: 1249 dólares

iPhone 12 Pro 512GB: 1299 dólares

iPhone 11 Pro Max 512GB: 1349 dólares

iPhone 12 Pro Max 512GB: 1399 dólares

* Precios del iPhone 11 Pro son referenciales em base a cómo podrían entrar enm la actual gama de precios 2020.

Si tienes un iPhone de segunda, piensa bien en el precio a ofrecer. Hoy, las cosas no son iguales.

