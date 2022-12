El Escobar Gold 11 PRO. | Fuente: Youtube / Roberto Escobar

Tiembla, Apple. El “jefe de asesinatos” más popular del mundo tecnológico regresa con un nuevo producto.

Escobar Inc., la compañía fundada por el hermano de Pablo Escobar, anunció su Escobar Gold 11 PRO, que es en realidad un iPhone 11 Pro de 256GB, que aseguran, está chapado en tres capas de oro.

Ya en el pasado informamos sobre la sospechosa venta del Escobar Fold 2, que en realidad era un Samsung Galaxy Fold con pegatinas que aparentemente no llegó a la gran mayoría de sus compradores.

Lo de 'jefe de asesinatos' no era broma. Este es el perfil de Roberto Escobar 'El Osito' en la web de Escobar Inc.. | Fuente: Escobar Inc.

Por eso, sorprende el precio de US$ 499 para una versión limitada de un teléfono que cuesta US$ 1,149 en Estados Unidos. Según Escobar Inc., solo venderá 2,000 de estos que incluyen una caja de madera “de lujo”.

Al igual que lo hizo con Samsung, Escobar Inc. busca notoriedad atacando a Apple mientras vende un producto suyo. En un video promocional, modelos con escasa ropa queman un iPhone y se publicita la web RIPAPPLE.COM.

Ahora Escobar Inc. ataca a Apple. | Fuente: YouTube / Roberto Escobar

El hecho de atacar a Apple, pero comprar sus productos para modificarlos y revenderlos a menos de la mitad de su precio escapa de cualquier lógica.

En el caso del Escobar Fold 2, aparentemente la compañía solo envió los celulares a youtubers conocidos para publicitar el producto e impulsar la venta del producto a usuarios incautos.

En conclusión: muy bueno e insólito para ser cierto.

El equipo de diseño de Escobar Inc. y su logro máximo: poner un fondo de pantalla de Pablo Escobar. | Fuente: YouTube / Roberto Escobar

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer