Ren Zhengfei, fundador de Huawei, está en contra de un posible boicot contra Apple | Fuente: AFP | Fotógrafo: FABRICE COFFRINI

En medio del fuego cruzado que vive Huawei a raíz del bloqueo impuesto por Estados Unidos, hay espacio para la paz. Ren Zhengfei, fundador de la compañía china y padre de Meng Wanzhou, ha sido claro respecto a un posible boicot promovido desde el gobierno chino contra Apple, la marca liderada por Tim Cook.

“Esto no puede pasar. Y si pasa, seré el primero en protestar. Apple es la compañía líder en el mundo. Sin Apple, no existiría la internet móvil, y si Apple no nos hubiera ayudado a mostrar el mundo, no podríamos ver lo bello del mundo. Apple es mi maestro, está delante de nosotros. Como estudiante, ¿cómo podría oponerme a mi maestro? Nunca haría eso”, ha mencionado Ren Zhengfei en una entrevista.

En la última semana, se ha conocido de iniciativas nacidas desde la clase política china, proponiendo un boicot contra Apple y su presencia en China. Incluso representantes del cuerpo diplomático chino en otros países han sido enfáticos en llevar a cabo acciones que afecten la venta de dispositivos de la manzana en ciudades como Beijing, Shen Zhen y otras.

Te sugerimos leer