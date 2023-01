Apple anunció los nuevos precios de su catálogo iPhone en Cupertino, California | Fuente: AFP

Con cada iPhone nuevo, siempre hay dos lecturas. Por un lado, nos esperanzamos en los productos del año pasado y la leve reducción de costos que tendrán. Por otro lado, el mercado de segunda mano mantiene los precios altos ante esa súbita demanda de equipos de hace un par de años. Sin embargo, este ultimo evento de Apple ha provocado una preocupación en el mundo de la compra de segunda mano: los nuevos precios del iPhone.

El catálogo de la manzana tiene precios definidos por Apple en, lo que parece ser, la mayor propuesta de equipos en la historia. Apple ha decidido modificar los costos desde el iPhone 8, y retirar de la tienda oficial los modelos X, XS y XS Max, los mismos que serán ofrecidos mediante revendedores autorizados por la firma.

El nuevo precio base del iPhone 8 es de 449 dólares, y hablamos de un equipo con tres años de antigüedad, 64GB de memoria interna. Bajo esta reestructuración de precios, los nuevos costos de iPhone son los siguientes:

iPhone 8 64GB: 449 dólares

iPhone 8 128GB: 499 dólares

iPhone 8 Plus 64GB: 549 dólares

iPhone 8 Plus 128GB: 599 dólares

iPhone XR 64GB: 599 dólares

iPhone XR 128GB: 649 dólares

iPhone 11 64GB: 699 dólares

iPhone 11 128GB: 749 dólares

iPhone 11 256GB: 849 dólares

iPhone 11 Pro 64GB: 999 dólares

iPhone 11 Pro Max 64GB: 1099 dólares

iPhone 11 Pro 256GB: 1149 dólares

iPhone 11 Pro Max 256GB: 1249 dólares

iPhone 11 Pro 512GB: 1349 dólares

iPhone 11 Pro Max 512GB: 1449 dólares

Con este catálogo extendido, en donde hay fronteras muy pequeñas para productos, los productos intermedios entre el X y el XS Max debería ubicarse entre los 899 y 1099 dólares. Ojo, los nuevos. En el caso de los equipos previos al iPhone 8 – desde el 6 hasta el SE, los que tienen soporte oficial de Apple – deberían costar bajo los 399 dólares en la capacidad más alta.

Bajo este parámetro, un iPhone 7 que has mantenido por 3 años, y cuyo precio de salida estaba entre los 800 dólares costará un máximo de 349 dólares en las mejores condiciones de preservación y el menor uso posible. Si lo has usado por tres años, debió haber perdido un valor más alto, y podría ofrecerse – con rayaduras y todo – a poco menos de 249 dólares. Si tienes un iPhone 6 cuidado, el mayor precio a obtener en reventa no podrá superar los 149 dólares, pues es dos años más viejo que el 7 – hay un 6S, recuerda -.

Ojo que estamos hablando de productos bien cuidados, y que no hayan sufrido desgaste de batería con el tiempo. Con estos nuevos precios, los únicos que podrían optar por un nivel lucrativo de reventa son los productos fabricados en 2017: el iPhone 8 (hasta 399 dólares en reventa) y el 8 Plus (449 dólares en precio usado).

EL problema del X es más grave, pues tendrías que ver el precio de un iPhone 11 con un procesador dos años más maduro, un setup distinto de cámaras y una capacidad similar de base. El X usado no debería superar el precio de salida del 11, pues no es negocio comprar un teléfono usado de menor calidad que uno más cómodo y moderno, que además cuenta con una configuración de cámaras mejorada. Un buen negocio con el iPhone X sería entre los 549 y 599 dólares, el precio base del XR nuevo con 64GB y superior al tradicional modelo de botón en el borde.

Si tienes un iPhone de segunda, piensa bien en el precio a ofrecer. Hoy, las cosas no son iguales.

Te sugerimos leer