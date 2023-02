Google y Apple dejan fuera a Huawei para el uso de la aplicación contra el coronavirus en sus nuevos teléfonos con HMS

Los teléfonos de Huawei con HMS no podrán acceder a la solución contra el coronavirus desarrollada por Google y Apple | Fuente: RPP

Cuando Apple y Google anunciaron el desarrollo en conjunto de un programa para monitorear el avance global de la COVID-19 en los teléfonos, mantuvimos la esperanza de un trabajo que impactaría en la enorme cantidad de teléfonos en el mundo. Sin embargo, en el mundo Android esto no tendrá el alcance masivo que se espera, sobre todo para los equipos que no usan los servicios de Google: sí, los nuevos equipos de Huawei que llevan Huawei Mobile Services no podrán acceder a este desarrollo.

De acuerdo con The Financial Times, alrededor de dos mil millones de teléfonos no podrán hacer uso de esta tecnología por no contar con BLE (Bluetooth Low Energy), un componente necesario para el contacto entre dispositivos en esta red. En el caso de Huawei, el acceso restringido a las soluciones de Google desarrolladas en Android parece ser el problema.

Debido a que esta solución corre sobre GMS, el sistema de segundo plano de Google, los nuevos teléfonos de Huawei presentados después del bloqueo de la firma por parte del gobierno de los Estados Unidos ya no tienen cómo acceder de manera oficial a las actualizaciones que lanza Mountain View para el mercado de partners bajo el programa “Android by Google”.

Esta nueva generación de smartphones chinos presentados tras el bloqueo comercial incorpora Huawei Mobile Services, una serie de configuraciones propietarias de la firma de smartphones que les permite sincronizar información en segundo plano con sus propias aplicaciones y recursos, lejos del entorno de Google.

La solución presentada por Google y Apple para el monitoreo del coronavirus requiere, en Android, una actualización a través de Google Play Services. Al no tener acceso a este apartado, los nuevos teléfonos de Huawei no podrán descargar este programa.

Los equipos presentados antes del bloqueo, como el P30 Pro, Mate 20 y otros tantos, podrán acceder a esta solución sin problemas, pues cuentan con soporte garantizado de Google para las actualizaciones. Sin embargo, los teléfonos que no podrán utilizar este desarrollo por no acceder a GMS son:

Huawei Mate 30 Pro.

Huawei P40, P40 Lite, P40 Pro, P40 Pro PE, P40 Lite E.

Huawei Nova 7, Nova 7 Pro, Nova 7 5G.

Huawei Enjoy 10e (solo en China).

Huawei Y7p (versión china del P40 Lite E).

Huawei Mate XS.

Huawei Y6s.

Huawei P Smart Pro.

Huawei Nova 6 SE, Nova 6 y Nova 6 5G.

NIUSGEEK solicitó a Huawei Perú, a través de la agencia de comunicaciones, una declaración sobre las posibles alternativas que la marca china pueda gestionar en beneficio de los usuarios que compraron un smartphone con Huawei Mobile Service en los últimos meses. No hay comentario oficial de la representación local.

Te sugerimos leer