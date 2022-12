Las redes 5G comenzarán su expansión en Perú, gracias a una decisión del MTC | Fuente: Unsplash

El reciente anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el inicio del despliegue del 5G en Perú acelera una de las gestiones más prometedoras de la década: una mejor conexión para la industria nacional. La implementación de esta nueva red es primordial para que los negocios, los gobiernos y las diversas instituciones sociales puedan establecer mejores soluciones a los ciudadanos, y el reto para las operadoras es doble: mantener estable la conectividad actual e implementar la siguiente generación.

En este anuncio, dos empresas de telecomunicaciones han sido las seleccionadas para iniciar el camino a la vía rápida, y una de ellas responde a NIUSGEEK: Entel, una de las primeras compañías en evidenciar el potencial de esta nueva red en territorio nacional:

"Es un cambio tecnológico que sobrepasa al anterior de 3G a 4G, y pone as Perú en la vanguardia a nivel Latinoamérica. No hay muchos países que hayan lanzado 5G. No solo es un gran paso para Entel, sino de poner a Perú adelante”, señala Ramiro Lafarga, gerente general de Entel. Para esto, menciona el ejecutivo, se deben dar tres condiciones claves: la tecnología, el marco regulatorio y el beneficio para ambas partes.

Esta conjunción, sin embargo, llega tarde debido a la pandemia. “La tecnología siguió avanzando, con redes ya desplegadas y una cantidad importante de clientes” menciona Gonzalo Veas, vicepresidente de redes en la operadora. “La pandemia ayudó a tener una conciencia digital distinta. Creo que nos abrió los ojos en el sentido de cómo diseñamos nuestra ciudad, como diseñamos una ciudad inteligente, y por la necesidad de los usuarios para la conexión virtual al trabajo o a distancia”.

Your browser doesn’t support HTML5 audio NIUSGEEK conversó con representantes de Entel sobre el 5G en Perú | Fuente: Unsplash

A diferencia del proceso de licitación establecido para las bandas 4G hace unos años, en donde el gobierno priorizó la adjudicación de las bandas a las operadoras en lugar de poner por delante a la tecnología, esta decisión del MTC va en el sentido contrario y resulta un acierto. Para Nino Boggio, Gerente Central del Área Legal, marco regulatorio y relaciones institucionales de Entel, “las tecnologías deben ser neutrales y no ser las que se regulan. Es un paso importante, considerando que el espectro aún no está ordenado. Como política pública, es importante saludar este adelanto que se nos ha permitido efectuar en el espectro como está hoy en día”.

El reto actual, a diferencia del cambio generacional a 4G, es la velocidad con la que se implementará todo, y entender que esto producirá ciertas brechas entre usuarios en temas de dispositivos compatibles: “En Europa, las proyecciones son hacia el 2030 para el ‘uno a uno’ – en donde haya una red 4G por una 5G – para la conectividad” añade Veas. “En Sudamérica va a pasar más allá del 2030, y lo que tiene que hacer el gobierno es dar facilidades para que no sea en el 2040, sino en 2036. Ya tenemos un horizonte claro desde Europa para la meta, pero en el futuro cercano la zona urbana será 'uno a uno’ en tres años. En lo rural depende del gobierno”.

Te sugerimos leer