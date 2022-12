Los videos de terraplanismo están siendo menos recomendadas por la plataforma. | Fuente: Pixabay

El algoritmo añadido por YouTube para que los videos de teorías conspirativas sean menos recomendadas está logrando sus objetivos: las sugerencias han disminuido en un 70%.

Un estudio realizado por la Universidad de California ha revelado que estas sugerencias se han reducido considerablemente en los últimos 15 meses.

YouTube aseguró que desea combatir los contenidos límites, los cuales no rompen sus condiciones, pero que están muy cercanas a ello con información falsa o no probada científicamente.

El algoritmo se ha entrenado con los datos de la descripciones, los comentarios y la transcripción de los videos, aunque con un resultado aún no tan positivo. Pese a ello, las sugerencias de videos conspirativos se han reducido en un rango de 50 a 70%.

Los videos menos compartidos son los de “terraplanismo” o “argumentos de que el Gobierno de EE. UU. planeó el ataque a las Torres Gemelas”.

Sin embargo, la búsqueda manual u orgánica no se ha reducido y estos videos aún cuenta con miles de reproducciones diariamente: no han dejado de ser populares. Asimismo, los videos que niegan el cambio climático no son detectados por el algoritmo.

La compañía quiere seguir mejorando su eficacia a la hora de eliminar contenidos que violan sus políticas. En el último trimestre de 2019 consiguieron eliminar más de 8,7 millones de vídeos. A su vez pretenden reducir las recomendaciones de contenidos que incumplan sus normas a la vez que premian a aquellos que las cumplen.

