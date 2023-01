Wikipedia tendrá un rediseño tras diez años de mantener la misma estructura en sus páginas | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Jaredd Craig

Tiempos nuevos corren, y las grandes compañías de Internet saben que deben adaptarse rápido a esos nuevos procesos para mantenerse vigentes y ser funcionales en todo tipo de plataforma. Wikipedia es uno de esos sitios que, pese a los años, mantiene un alto ritmo de visitas y se ha convertido en un pasaje obligado para la curiosidad y la investigación. Tras su lanzamiento en 2001, el diseño estructural de la página se ha mantenido sin variaciones. Esto está a punto de cambiar.

Un comunicado de la Fundación Wikimedia comparte detalles sobre esta iniciativa para darle a Wikipedia un rostro más funcional: “Desde mayo de 2019, hemos estado trabajando para fortalecer la interfaz de escritorio de Wikipedia, enfocándonos en llevar nuestro contenido a la vanguardia y hacer que el sitio sea más fácil de navegar. Nuestro objetivo es crear una experiencia más acogedora para todos los que vienen a nuestros proyectos, independientemente de sus antecedentes o nivel de experiencia con los sitios de Wikimedia”.

De acuerdo con los plazos fijados por la fundación, el trabajo efectuado en la reorganización de herramientas establecerá un diseño predeterminado para 2021, pero los cambios se irán implementado paulatinamente.

“Los próximos cambios en el escritorio incluyen un logotipo reconfigurado, una barra lateral plegable, una tabla de contenido y más”, señala la publicación. “Estos cambios ocurrirán gradualmente durante un largo período de tiempo, para permitir una amplia prueba de usuario. Si todo va según lo planeado, estas mejoras serán las predeterminadas en todos los wikis para fines de 2021, sincronizadas con las celebraciones del vigésimo cumpleaños de Wikipedia”.

Los cambios en Wikipedia se aplicarán por defecto en 2021 | Fuente: Wikimedia

El detalle más interesante es el modo de concentración, que retrae el menú lateral para que el contenido pueda resaltar, y no tengamos tanta distracción con herramientas que casi no revisamos. Además, el nuevo sitio contará con un botón para cambiar el idioma del texto.

El otro cambio importante será el “ancho de línea”, un elemento que va más allá de lo estético. De acuerdo con la Fundación Wikimedia, hay investigaciones que ratifican la necesidad de limitar el ancho de las líneas para una mejor comprensión lectora y una menor fatiga visual.

En un sitio adicional, Wikipedia establece los criterios de cambio: “No tocaremos el contenido. No eliminaremos ninguna funcionalidad. Nos inspiran los gadgets existentes. No haremos cambios importantes en pasos individuales. No tocaremos otras pieles que no sean Vector”.

El ancho de las líneas está siendo trabajado | Fuente: Wikimedia

Estamos trabajando solo en la interfaz. No se trabajará en términos de plantillas de estilo, la estructura del contenido de la página, soporte de mapas o plantillas de wiki cruzadas.

Los elementos de la interfaz pueden moverse, pero todos los elementos de navegación y otras funciones disponibles actualmente de forma predeterminada se mantendrán.

Hemos analizado muchas wikis y hemos detectado muchos gadgets útiles. Algunos de ellos definitivamente merecen aparecer y ser parte de la experiencia predeterminada.

Aunque nuestros cambios se notan fácilmente, estamos adoptando un enfoque evolutivo y queremos que el sitio siga siendo familiar para los lectores y editores. Cada característica se discute, desarrolla e implementa por separado.

Las máscaras que no sean Vector están fuera del alcance de nuestros ajustes. Congelamos Vector a Legacy Vector y comenzamos a implementar nuestras funciones como parte del nuevo Vector predeterminado.

Te sugerimos leer