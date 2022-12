La fusión se concretará en el 2022. | Fuente: Warner Bros. DIscovery

Tras el anuncio de la fusión entre ambas empresas, Warner Media y Discovery han pasado a tener un nuevo nombre en conjunto: Warner Bros. Discovery.

El anuncio fue realizado por David Zaslav, director ejecutivo de Discovery que ahora dirigirá la nueva empresa creada.

"Nos encanta el nombre de la nueva empresa porque representa la combinación de Warner Bros., legendario legado de cien años de narración creativa y auténtica y tomar riesgos audaces para dar vida a las historias más increíbles, con la marca global de Discovery que siempre se ha destacado por la integridad, la innovación y la inspiración", dijo en un comunicado.

Según el ejecutivo, el nuevo nombre y el lema de la compañía están destinados a enfatizar su herencia como compañía de contenido. Bajo el liderazgo de AT&T, WarnerMedia a veces se ha enfrentado a divisiones internas sobre la relación entre sus objetivos comerciales y su cultura creativa.

Y su lema

También durante la reunión pública del lunes, Zaslav dijo que el lema de la nueva compañía será "The Stuff That Dreams Are Made Of", una referencia a la clásica película de 1941 "The Maltese Falcon" protagonizada por Humphrey Bogart y distribuida por Warner Bros. Studios.

Durante una escena de la película, el personaje del Sr.Bogart, Sam Spade, se refiere a la estatuilla del Halcón Maltés titular como "la materia de la que están hechos los sueños", una línea que se asemeja a una similar en "La tempestad" de Shakespeare.

La compañía de contenido será propietaria de una de las bibliotecas más profundas del mundo con casi 200,000 horas de programación icónica y reunirá a más de 100 de las marcas más apreciadas, populares y confiables del mundo en una cartera global, que incluye: HBO, Warner Bros., Discovery, DC, CNN, WB Games, Turner Sports, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Turner Classic Movies, Wizarding World, Adult Swim, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID y mucho más.

