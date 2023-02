Bigelow entregará premios de hasta un millón de dólares a quien demuestra si la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. | Fuente: Unsplash

El magnate inmobiliario de Las Vegas y director ejecutivo del módulo de la estación espacial Bigelow Aerospace, Robert Bigelow, está ofreciendo un premio de hasta un millón de dólares por evidencia de "la supervivencia de la conciencia después de la muerte corporal permanente".

El multimillonario, famoso por invertir en investigaciones sobre los avistamientos de ovnis y colaborar con la NASA, ha fundado recientemente el Instituto Bigelow de Estudios de la Conciencia para impulsar las investigaciones sobre lo que existe más allá de las fronteras de la muerte.

A través de este instituto, Bigelow ofrece premios que van desde US$ 150,000 a US$ 500,000 para su nuevo concurso de investigación postmortem, según informa The New York Times.

Robert Bigelow, es dueño de varios hoteles y de una empresa aeroespacial que ha colaborado con la NASA. | Fuente: Trevor Mahlmann / Flickr

Los investigadores interesados en participar deberán presentar sus estudios de hasta 25,000 palabras antes del 1 de agosto y un panel de jueces compuestos por expertos elegirá al ganador.

Bigelow le dijo al Times en una entrevista que se inspiró en parte de las lecturas de George Anderson. El magnate cree que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. "Personalmente estoy totalmente convencido de ello", dijo Bigelow al Times.

