La volatilidad de la empresa en la bolsa está disminuyendo. | Fuente: AFP

Se está acabando el juego. Luego del alza en el valor de las acciones de GameStop por la interferencia de usuarios de Reddit en la bolsa de valores, ahora empiezan a bajar y muchos de ellos están empezando a sentir las pérdidas.

Keith Gill, más conocido como DFV en el foro de conversación , ha perdido 13 millones de dólares después de que las acciones de GameStop se desplomaran durante la semana, estableciéndose en solo 100 dólares por acción. En su pico, llegaba a costar hasta 500.

Gill, a quien se le atribuye ampliamente el haber notado las ventas en corto masivas de las acciones de GameStop e instigar la contracción a corto que tuvo lugar este mes, no ha vendido ninguna de sus acciones y aún se mantiene para obtener más ganancias en el futuro.

Según se informa, Gill posee 50 mil acciones en GameStop, con más de 500 posiciones abiertas en la empresa. Esto había llevado a una valoración de más de 33 millones de dólares a principios de enero, según múltiples publicaciones en Reddit.

Dado que sus posiciones no están cerradas, Gill no ha ganado ni perdido dinero todavía, y su insistencia en retener las acciones y no obtener ganancias a un precio tan alto podría hablar de su confianza para que vuelva a dispararse. Pero esta semana ha sido difícil para los inversores de GameStop, ya que el precio de las acciones ha caído más del 70%.

