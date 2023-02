Tim Cook recibió a Donald Trump en una planta de Texas. | Fuente: AFP

Tim Cook de Apple fue uno de los CEOs que tuvieron más apariciones públicas con el expresidente de EE.UU., Donald Trump.

Una de ellas fue para la apertura de una nueva línea de producción de las Mac Pro en Austin, Texas, en noviembre de 2019.

“Es una persona muy especial en lo que respecta a este país”, dijo sobre Tim Cook el republicano en dicha visita. Los gestos fueron mutuos.

El diario New York Times publicó el reporte final sobre las finanzas de Donald Trump en la Casa Blanca, en el que se indica que Tim Cook le regaló la primera Mac Pro producida en la fábrica de Austin.

Entre los regalos también hay una estatua de bronce valorizada en US$ 25,970. | Fuente:

Se trata de un modelo valorizado en US$ 5,999 y no incluye las ruedas de US$ 400.

La relación entre Donald Trump y “Tim Apple”, como fue llamado alguna vez el CEO por el expresidente, parece haberse enfriado con la llegada el movimiento Black Lives Matter, al que Apple decidió apoyar. Recientemente, Cook culpó a Trump del disturbio de sus seguidores que invadió el Congreso de Estados Unidos.

