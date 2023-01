Durante los primeros meses del año, era común ver a internautas buscando la serie en una gran cantidad de páginas piratas de internet. | Fuente: Disney

Con el año ya casi acabando, el portal Torrent Freak ha lanzado su listado oficial de series más pirateadas de este 2020 y el primer puesto se lo ha llevado The Mandalorian.

Disney Plus, el servicio de transmisión de Disney, no llegó a Latinoamérica y otras partes del mundo hasta noviembre, por lo que, con la creciente popularidad de la serie de Star Wars durante el año, la serie fue buscada en todos los rincones del internet.

Por lo mismo, los llamados torrents han sido las opciones más fuertes para conseguirlos sin necesidad de estar en Estados Unidos para verlo de manera legal.

Gracias a los datos de BitTorrent, esta es la lista oficial de más pirateados del 2020:

The Mandalorian

The Boys

Westworld

Vikings

Star Trek: Picard

Rick and Morty

The Walking Dead

The Oustider

Arrow

The Flash

Durante esta crisis sanitaria mundial, los países con mayor porcentaje de descargas pirata son, casualmente, los que mantienen medidas más radicales en sus cuarentenas como Italia o España, de acuerdo con i Know what you download.

En nuestro caso, Perú, por cada millón de habitantes existen 1277 personas descargando torrents, siendo un porcentaje de 0.31% de peruanos con acceso a internet.

Los torrents son metadatos de archivos, los cuales contienen información importante, pero fragmentada. Se descargan de manera pirata para que el usuario pueda conseguir películas, series o juegos tras su posterior ensamblaje por BitTorrent.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuédateEnCasa

Te sugerimos leer