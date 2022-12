El servicio cuenta con más de 182 millones de suscriptores. | Fuente: AFP

Netflix ha anunciado que empezará a preguntar a sus clientes que no tengan actividad durante más de un año a dos si es que desean continuar en su plataforma. Si no reciben respuesta, cancelarán automáticamente su membresía.

Todos los suscriptores que no hayan visto durante los últimos 12 meses algún contenido en Netflix recibirán un correo para verificar si desean continuar con el servicio.

“¿Conoces esa sensación de hundimiento cuando te das cuenta de que te apuntaste a algo, pero no lo has usado en mucho tiempo? En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando”, dijo la compañía.

El cambio en la base de usuarios no será significativo. De acuerdo con ellos, las cuentas inactivas solo representan un 0.5% de su total de suscriptores, el cual, hasta marzo de este año, sumaba 182 millones de personas.

"Mientras tanto, esperamos que este nuevo enfoque ahorre a las personas algo de dinero ganado con tanto esfuerzo", dijo Eddy Wu, Innovación de productos en Netflix, en un comunicado.

