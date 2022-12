Usuarios rurales del Internet de Starlink están muy 'satisfecho' con la velocidad de conexión. | Fuente: Flickr

Varias personas en la zona rural de Reino Unido están mostrando cómo es usar el servicio de Internet satelital de Starlink. La compañía de Elon Musk cuenta con más de 1,000 satélites en la órbita baja de la Tierra y mantienen su objetivo de llevar Internet de alta velocidad en todo el planeta.

Los primeros usuarios afirman haber alcanzado velocidades de descarga de hasta 215 megabits por segundo (Mbps), lo que hace posible muchas actividades simultáneas.

Aaron Wilkes, quien vive en la pequeña ciudad de Bredgar, informa que su línea fija debería llegar a 20 Mbps, menos que el promedio de 71.8 Mbps informado por la organización de comunicaciones Ofcom del Reino Unido, pero el ciudadano afirma que a menudo llega 0,5 y 1 Mbps. Estas velocidades no permite ni siquiera transmitir Netflix.

El costo de una gran velocidad

Ahora, con Starlink, recibe un promedio de 175 Mbps hasta 215 Mbps, lo que permite descargas mucho más rápidas. "La capacidad de poder descargar contenido tan rápidamente en comparación con nuestra línea BT estándar es asombrosa", dijo Wilkes.

Sin embargo, no es nada barato, el pago mensual es de US$ 99, además de un pago inicial de US$ 499 para recibir el plato satelital de recepción de señal, el trípode y un router Wi-Fi. Pero, los primeros evaluadores afirman que es un precio que vale la pena pagar.

Elon Musk informó que Starlink podría alcanzar una velocidad de alrededor de 300 Mbps y una cobertura de "la mayor parte de la Tierra". Para Latinoamérica, ya existen algunas ofertas planteadas.

Se espera que los proveedores existentes también apuesten por el servicio satelital como la posible respuesta a la conexión rural que sigue ineficiente.

