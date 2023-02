Así podrás ocultar canciones que no te agradan en una lista de Spotify. | Fuente: Spotify

Spotify es una de las plataformas de músicas más utilizadas en el mundo. Aquí encontraremos una concentración de artistas famosos, así como géneros independientes. Por ello, la aplicación permite que puedas disfrutar de diversas playlists, e incluso, ocultar lo que no te gusta.

No a todos les gusta Bad Bunny, o quizá muchos puede que no soporten a los aclamados The Beatles. Los gustos en el mundo pueden ser muy diferentes entre sí. Una característica de Spotify Premium, permite que sus suscriptores puedan evitar canciones que detesten, o artistas con los que no son compatibles.

Desde iOs y Android, los usuarios podrán ocultar temas musicales de listas de reproducción de otras personas. A través del “menú contextual” de cada canción individual, podrás seleccionar “ocultar canción”, una nueva opción agregada a Spotify.

Cabe destacar que, si en un futuro te arrepientes, la acción es reversible. Es decir, el usuario podrá ver nuevamente la canción oculta en la playlist. No existe un límite de canciones que puedas ocultar en una lista, por ahora.

La nueva opción de Spotify busca beneficiar a los seguidores de playlists en la plataforma, debido a que —teniendo uno de los mejores algoritmos— siempre se cuela una canción que no nos agrada, nos recuerda a alguien o simplemente no deseamos darle la oportunidad.

Por el momento, solo se puede ocultar canciones en la aplicación móvil de Spotify. Posiblemente, en el futuro, llegará para la versión de escritorio.

Te sugerimos leer