El grupo de hackers DarkSide, responsables del ataque a la importante petrolera de EE. UU. Colonial Pipeline, pidió disculpas por generar “graves consecuencias sociales” con su ataque.

A través de un foro de la Dark Web, Darkside alega que su objetivo solo es ganar dinero, “no causar problemas".

“Somos apolíticos, no participamos de la geopolítica, no necesitamos atarnos a un gobierno definido y buscar otros motivos nuestros. Nuestro objetivo es ganar dinero y no crear problemas a la sociedad”, señalaron los hackers.

Asimismo, DarkSide se compromete a moderarse en sus ataques: “A partir de hoy, introducimos la moderación y comprobamos cada empresa que nuestros socios quieran cifrar para evitar consecuencias sociales en el futuro”.

“Hablan ruso”

Aunque no se ha asociado a ningún país con este ataque, informes señalan que los sistemas que usan los hackers están en idiomas de Rusia y Europa del Este.

El ataque paró casi la mitad del suministro de combustible de toda la costa este del país norteamericano.

La compañía que administra el oleoducto ha emitido un comunicado diciendo que actualmente está volviendo a poner en línea partes de su sistema, después de detener todas las operaciones debido al ciberataque. Colonial Pipeline dice que su objetivo es restaurar el servicio antes de fin de semana.

