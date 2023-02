Qualcomm lanza su primer módem de 10 Gigabit 5G Snapdragon X65. | Fuente: Qualcomm

Qualcomm acaba de lanzar el Snapdragon X65 con velocidades 100 veces más rápidas que los primeros LTE utilizando un módulo de antena mmWare de cuarta generación. A diferencia de los 7.5Gbps del Snapdragon X60, este nuevo módem promete una velocidad que antes estaba reservada a las conexiones por cable.

Además, el Snapdragon X65 cuenta con la sintonización de antena basada en Inteligencia Artificial para responder mejor a los agarres manuales. También posee un mejor sistema de ahorro de energía y un nuevo sistema de "transmisión inteligente".

"Snapdragon X65 es el mayor salto de la compañía en soluciones 5G desde la comercialización de su primer sistema de módem-RF.", dice Qualcomm.

Este nuevo módem ya se está probando y deberá incorporarse a los futuros dispositivos en 2021, pero Qualcomm no nombró a los posibles clientes. Sin embargo, no se espera que llegue a muchos teléfonos inteligentes, al meno no por el momento.

Ya que el módem está diseñado para consumir un poco más de energía, es más probable que Android se mantenga con módems integrados en sus sistemas de chips, como el X60 en el Snapdragon 888.

Este es un primer gran paso para desarrollar la tecnología 5G, pero aún falta desplegar más infraestructura para aprovechar el potencial de este módem de 10 Gbps.

