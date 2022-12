El sistema operativo Windows es el más utilizado en computadoras de todo el mundo | Fuente: Microsoft

A principios de la semana, se reportó que el ejército militar chino dejaría de utilizar el sistema operativo Windows para sus computadoras como método de prevención ante una posible vigilancia estadounidense. Tras dicha información, ahora se está afirmando que Rusia imitará sus pasos y también dejará de utilizar dicho software.

De acuerdo con el medio FossBytes (bajo la fuente de un medio nacional ruso), este país ya no contará con Windows para las máquinas militares y lo reemplazará con el sistema Astra Linux, un proyecto lanzado por la compañía rusa RusBITech en 2008 con gran presencia en el sector privado.

Astra Linux cuenta con la autorización de seguridad del Servicio Federal Ruso desde abril de 2019 y mantiene un estatus de “importancia especial” para ser utilizado por el gobierno.

Rusia ha informado que no pueden asegurar que Windows no tenga “puertas traseras” para la información, por lo que acelerarán su propuesta de cambio de sistema operativo planteada en 2018. China aún no decide con qué sistema operar, ya que tampoco desean unirse a la propuesta de Linux.

