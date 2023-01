Trump transmitía sus mítines desde su cuenta oficial en la plataforma. | Fuente: Twitch

Twitch, la plataforma de videos en vivo, ha desactivado indefinidamente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del caos del miércoles en el país tras el asalto al Capitolio.

"A la luz del impactante ataque de ayer al Capitolio, hemos desactivado el canal de Twitch del presidente Trump", dijo un portavoz de Twitch a Bloomberg. "Dadas las circunstancias extraordinarias actuales y la retórica incendiaria del presidente, creemos que este es un paso necesario para proteger a nuestra comunidad y evitar que Twitch sea utilizado para incitar más violencia".

La cuenta de Trump seguirá suspendida hasta el 20 de enero, el día en que está planificado que se concrete el cambio de mando en Estados Unidos y Joe Biden asuma como el nuevo presidente de ese país.

Según recoge The Verge, la cuenta de Trump en Twitch aún está disponible por lo que se pueden ver sus videos antiguos. No obstante, como parte de esta sanción el mandatario no debería poder subir contenido nuevo ni realizar transmisiones en la plataforma.

Esta no es la primera vez que la cuenta de Trump en Twitch ha sido revocada: en 2020, su cuenta fue suspendida durante dos semanas por violar sus reglas contra la conducta de odio y el acoso.

El mayor bloqueo lo ha hecho Facebook, quien eliminó el video de “calma” de Trump hacia sus seguidores tras el asalto al Capitolio durante el miércoles, pero luego procedió a un bloqueo de 24 horas y, tras el fin del plazo, a uno indefinido.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico que gira más rápido que éste.

Te sugerimos leer