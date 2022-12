El celular quedó destrozado. | Fuente: Twitter / Instagram

Una foto del iPhone 11 de Damián Rojas en Chile fue compartida en redes sociales. El celular estaba totalmente destruido luego de salvarlo de perder un dedo.

"Ayer me llegó una lacrimógena en la mano, de no ser por un celular que estaba nuevo, perdía un dedo", contó en sus historias de Instagram.

El joven grababa con su nuevo iPhone una protesta en una plaza de Santiago de Chile cuando lanzaron una bomba lacrimógena.

“El dedo índice estaba en el celular por delante hacia la izquierda, el golpe le llego al dedo y al celular, pero no de lleno. Me dieron dos semanas de licencia y otras dos o tres de rehabilitación para recuperar la movilidad. Me hicieron pruebas de tendones y estoy bien. Me tuvieron que suturar además, me inmovilizaron, me vendaron y no puedo ocupar la mano. Lo único que alcancé a grabar fue una historia que quedó en mi Instagram. El celular (iPhone 11) me lo compré el lunes. Quedó "pa' la historia", si no fuera por el celular yo perdía el dedo”, contó a FayerWayer.

Para Damián todas las piezas encajaron. El teléfono lo había adquirido el lunes y lo salvó de perder un dedo. Además, un seguro hará que recupere su dinero.

