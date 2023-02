La tienda estaba destinada a quebrar, pero usuarios de internet 'la vengaron' y están llevando a la quiebra a grandes fondos de cobertura. | Fuente: AFP

Hollywood ha puesto el ojo en internet tras el caso del alza de valores de GameStop, una compañía destinada al fracaso, en el Wall Street y cómo un grupo de usuarios de redes sociales está mandando a la quiebra a millonarias empresas “jugando en corto”.

De acuerdo con Deadline, MGM adquirió la propuesta de un libro llamado The Antisocial Network, escrito por Ben Mezrich, el cual contará con este importante suceso de manera cronológica.

Este proyecto reúne a Michael DeLuca de MGM con el autor del libro The Accidental Billionaires: The Founding Of Facebook, a Tale Of Sex, Money, Genius and Betrayal, que fue adaptado y convertido en la película The Social Network, ganadora de un premio Oscar.

Mezrich y sus representantes promocionaron por primera vez la idea de una película basada en el libro al final de la semana pasada. MGM adquirió los derechos el viernes por la noche después de una acalorada guerra de ofertas, dijeron las fuentes.

A partir del libro, se realizará una película. Deadline informó que sería producida por Aaron Ryder de Ryder Picture Company, con Cameron y Tyler Winklevoss como productores a través de Winklevoss Pictures.

Los fondos de cobertura habían estado acortando las acciones de GameStop, apostando a que sus acciones estaban condenadas a seguir cayendo, pero esto fue advertido por pequeños inversores aficionados liderados por la página de Reddit (reunidos en el subforo Wall Street Bets), quienes comenzaron a presionar en sentido contrario, comprando acciones y opciones sobre acciones. Eso hizo que el valor de mercado de GameStop aumentara más del 1,700% desde diciembre. Entre el martes y el miércoles, el valor de mercado subió más de 10 mil millones de dólares.

El acto fue repetido con otras empresas con acciones consideradas obsoletas como Nokia o AMC.

