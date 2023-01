Perú queda rezagado en este estudio. | Fuente: iStock | Fotógrafo: Tero Vesalainen

La oferta de Internet en el Perú sigue rezagada en el plano regional y global, según un estudio de Picodi que comparó qué tan veloz es el Internet que puedes contratar en diferentes países por US$ 20.

El estudio indica que la oferta disponible por esta tarifa es una de las peores en el mundo, con Perú (15 Mbps) solo detrás de Austria (10 Mpbs), Colombia (10 Mbps), Suecia (10 Mbps), Filipinas (5 Mbps) y Tayikistán (1 Mbps).

En Argentina es posible contratar 100 Mbps por esta tarifa, según indica el reporte. Ya en Hungría, India, Letonia, Moldova, Rumanía y Ucrania la velocidad asciende a 1 Gbps.

Perú entre los peores en este análisis. | Fuente: Picodi

Otro factor que el estudio midió fue el precio promedio de 1 Mbps en una tarifa de 100 Mbps. Perú se encuentra entre los 20 peores.

Con un promedio de US$ 47.13 por 100 Mbps, el promedio de US$ 0.47 por 1Mbps está por debajo de otros países de la región como Colombia (US$ 0.45), Chile (US$ 0.43), México (US$ 0.35), Brasil (US$ 0.24) y Argentina (US$ 0.22).

Otra vez, hay mejores tarifas entre actores clave de la región. | Fuente: Picodi

