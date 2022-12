Cada vez más aplicaciones incluyen el Modo Oscuro. | Fuente: RPP

El Modo Oscuro es la tendencia que la mayoría de las fabricantes de teléfonos y aplicaciones adoptan. ¿Por qué gana tanta popularidad?

En el aspecto más práctico significa ahorro de batería. Las interfaces oscuras requieren menos energía.

Y esto se nota más aún si cuentas con un celular con pantalla OLED, que consume aún menos batería cuando muestra colores oscuros. Cuando un pixel muestra el color negro, simplemente se apaga en estas pantallas. YouTube asegura que usar su Modo Oscuro puede ahorrar entre 15% y 60% de batería, dependiendo del brillo.

Gran parte de celulares de gama alta ya tienen pantallas OLED e incluso Samsung las ha adoptado en su gama media: la serie A desde el A20.

La tendencia es clara. Las pantallas OLED superarán en número a las LCD. | Fuente: GSMArena

Los usuarios de iPhone recién han podido disfrutar del OLED desde el iPhone X. El iPhone XS y XS Max han seguido esta tendencia, pero el iPhone XR aún tiene un LCD.

Apple, que llevó el Modo Oscuro a iOS 13, asegura que causa menos desgaste en los ojos. No podemos apoyar esta afirmación ya que no hay estudios que la avalen y la experiencia puede variar significativamente entre usuarios. No todos tienen configurado el mismo brillo en sus pantallas.

Lo que sí podemos decir es que el Modo Oscuro también es ideal para ambientes poco iluminados. Una pantalla con aplicaciones en Modo Oscuro molestará menos a quienes están a tu alrededor. Por ejemplo, si tienes que revisar rápidamente un mensaje en el cine.

Al final, depende de ti. Puedes abrazar el lado oscuro como quien escribe esta nota o ignorar el Modo Oscuro. Lo importante es que hay opciones.

Te sugerimos leer