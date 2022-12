La herramienta ha causado revuelo luego de hacerse público el caso | Fuente: Pulso Social

Yiqin Fu, investigador de la Universidad de Yale, informó sobre la historia de un programador de origen chino que creó un algoritmo por Inteligencia Artificial para analizar os rostros de actrices del cine para adultos e identificar sus redes sociales.

Mediante un hilo en Twitter, el académico explicó que este programador aseguró haber identificado a más de 100 mil actrices de todo el mundo mediante herramientas que comparaban sus rostros con imágenes de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.

La historia menciona que el fin de esta función era identificar si las novias de los usuarios habían participado con anterioridad de algunas de estas películas.

Se afirma que el proyecto lleva más de un medio año en creación y cuenta con más de 100 TB de datos de video de cuatro páginas pornográficas.

Esta información ha creado preocupación por la facilidad con la que los datos privados están siendo revelados. Conocer las identidades privadas de estas personas, además de amigos, familiares y conocidos, podrían terminar siendo el inicio de una cadena de abuso y chantaje en el ciberespacio.

Sin embargo, otros miembros de las redes sociales han calificado al personaje como un “héroe anónimo”.

El programador ha afirmado que no siente que esté trabajando de manera ilegal ya que no ha revelado la herramienta al mundo para consultas externas, no ha brindado información confidencial y está basado en Alemania, donde el trabajo sexual está legalizado.

¿Qué opinas?

