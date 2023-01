Ni VISA ni Mastercard funcionan más con la página de pornografía. | Fuente: AFP

Ajay Banga, CEO de Mastercard, ha especificado sus razones para cortar lazos con el sitio de contenido sexual PornHub como medida ante una denuncia hacia la web de mantener videos de abuso y violaciones contra menores de edad.

"La pornografía no es ilegal", dijo Banga. "Pero hay ciertos tipos de pornografía que son ilegales. Por lo tanto, la pornografía infantil lo es, y eso es lo que vimos, y por eso nos retiramos", afirmó en una entrevista con New York Times.

“Regresamos, buscamos y encontramos casos en los que claramente se había cruzado el estándar legal de lo que debería permitirse en Pornhub”, señaló.

Banga enfatizó repetidamente la importancia de la distinción entre moralidad y legalidad, y se refirió a las decisiones basadas en la moralidad como una "pendiente resbaladiza" para su empresa.

"Por ejemplo: algunas personas me han preguntado por qué no podía MasterCard bloquear a los comerciantes que venden armas". él dijo. "Eso es realmente interesante, porque sabes que Walmart vende armas, municiones y pañales. Y no sé qué compraste, así que no sé cómo cortarlo. Y tratar de hacer ese punto ha sido uno de las más cosas interesantes, porque la gente va más allá de eso".

Banga también señaló las ventas de marihuana, que son legales en 11 estados, pero siguen siendo ilegales a escala federal. "Diferentes estados legalizaron la venta de marihuana, pero no podemos permitir que se usen nuestras tarjetas para comprarla porque el gobierno federal no la ha legalizado", dijo. "Así que seguimos ese estándar, y eso es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo".

Pornhub ha expresado “decepción” tras la decisión de empresas como Mastercard al considerar que implementó salvaguardas efectivas como solo permitir la subida de videos a usuarios verificados. Se muestra negativa ante las denuncias, pero afirma que hará todo lo posible para esclarecer el caso.

El portal, como primera medida, ha eliminado más de 10 millones de videos de usuarios no verificados.

