La pandemia del nuevo coronavirus ha infectado a más de 33,000 personas en España. Además, están en una emergencia sanitaria por falta de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y todo el país está en una estricta cuarentena.

Sin embargo, la policía tuvo que detener a un hombre de 77 años que se encontraba cazando Pokémon GO en el distrito de Latina, Madrid. El policía escribió en el descargo: “Por desobediencia a la autoridad con base en el Real Decreto 463/2020 por estado de alarma por COVID-19. Se encuentra en una vía pública y manifiesta que se encuentra cazando Pokémon.”

Ahora el hombre recibirá una multa por desobedecer a la autoridad y estar en la calle pese a la cuarentena. Recientemente, en Italia un hombre de 33 años fue capturado con su tablet porque tenía que atrapar Pokémon. Italia es el país con más infectados en todo Europa, cuenta con cerca de 60 mil contagiados por coronavirus.

Cabe recordar que Niantic ya ha modificado la jugabilidad de Pokémon GO para que la personas no tengan la necesidad de salir de sus casas. Con la modificaciones, aparecerán pokémon más cerca a tu hogar y no tendrás que dar muchos pasos para eclosionar un huevo.

