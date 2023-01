Pokémon Go, una insólita razón para desobedecer la cuarentena. | Fuente: Niantic

El nuevo coronavirus (COVID-19) ha dejado más de 3,400 muertos en Italia y 41 mil contagiados. La situación es grave y hay una estricta cuarentena desde el 10 de marzo. Pero, como en todo lado, hay personas que no la respetan.

Incluso hay casos que caen en lo absurdo. El medio italiano Leggo informó de un hombre que tenía otras prioridades en medio de la pandemia: jugar Pokémon GO.

Según el reporte, policías encontraron al hombre de 31 años recorriendo las calles de San Fermo con una tablet acompañado de su hija. Cuando fue intervenido, tuvo esta excusa: “Tengo que atrapar los Pokémon”.

Las autoridades no tuvieron otra opción y presentaron cargos contra el jugador de Pokémon GO por desobedecer la cuarentena en una de las zonas más afectadas por el nuevo coronavirus: el norte de Italia.

No creo que deberíamos decírtelo, pero no vale la pena violar una cuarentena vital para evitar la propagación del virus para atrapar Pokémon. Pokémon GO además ha implementado algunos cambios temporales para que puedas jugar desde casa.

