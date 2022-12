Películas como The Terminator y otros clásicos están disponibles en el servicio de streaming de Plex. | Fuente: Plex

Plex es considerada como una de las mejores aplicaciones para organizar, distribuir y gestionar las bibliotecas de contenido multimedia en el mercado. Este programa ya cuenta con más de 20 millones de usuarios y esta presente en una amplia variedad de plataformas. Tras haber logrado un acuerdo con Warner Bros, la aplicación ha anunciado que ofrecerá películas y series soportadas con anuncios publicitarios.

A través de su blog oficial, Plex reveló que ha “agigantado la colección de películas de forma gratuita” para todos sus usuarios. La variedad de contenido que tiene este servicio de streaming va desde filmes y series hasta documentales además de musicales de Bollywood, entre otros. La autoría de estas producciones pertenece a diversos estudios como Metro Goldwyn Mayer (MGM), Lionsgate, Legendary y la ya mencionada Warner Bros.

En el catálogo de lanzamiento, destacan producciones como The Terminator, This is Spinal Tap, The Substitute, Battle Royale, Apocalypse Now, Lord of War, Ghost in the Shell y muchos más. Cabe destacar que la aplicación no colocará anuncios publicitarios en el contenido multimedia del usuario y solo aplicará para el material provisto por el servicio de streaming.

Este sistema estará disponible en las diversas plataformas en la que se encuentra la aplicación como Smart TVs, Apple TV, dispositivos móviles Android y iOS. En la misma publicación, Plex confirma la implementación de nuevas características de descubrimiento centrado en el contenido para seguir los títulos reproducidos por el usuario. Además, se aumentará la cantidad de subtítulos disponibles en todo el mundo.

Para los nostálgicos del cine de acción de antaño, Plex tiene todo cubierto. | Fuente: Plex

