La investigación desarrolla electrónica elástica, recubrimientos reactivos a la temperatura y memoria imitadora del cerebro. | Fuente: Ella Maru Studio

Un equipo de la Universidad RMIT de Australia han desarrollado una piel electrónica que puede sentir el dolor como la piel real.

A través de la retroalimentación casi instantánea, el dispositivo puede imitar la respuesta del cuerpo y reaccionar a sensaciones dolorosas con la misma velocidad con la de un ser humano.

“Ninguna tecnología electrónica ha sido capaz de imitar de manera realista esa sensación de dolor tan humana, hasta ahora. Es un paso fundamental en el futuro desarrollo de los sofisticados sistemas de retroalimentación que necesitamos para ofrecer prótesis y robótica inteligente verdaderamente", mencionó el profesor Madhu Bhaskaran, investigador principal del estudio.

Además del prototipo de detección de dolor, el equipo de investigación también ha desarrollado dispositivos hechos con componentes electrónicos extensibles que pueden detectar y responder a los cambios de temperatura y presión.

Bhaskaran, co-líder del grupo de Materiales Funcionales y Microsistemas en RMIT, dijo que los tres prototipos funcionales fueron diseñados para ofrecer características clave de la capacidad de detección de la piel en forma electrónica.

Con un mayor desarrollo, la piel artificial estirable también podría ser una opción futura para los injertos de piel no invasivos, donde el enfoque tradicional no es viable o no funciona.

