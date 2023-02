Paramount Plus reemplazará al servicio CBS All Access en EE. UU. | Fuente: CBS

La compañía ViacomCBS ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio de streaming llamado Paramount+, el cual llegará a Estados Unidos y Latinoamérica el 4 de marzo.

Paramount+ será el nuevo nombre del actual producto CBS All Access y llegará con episodios y películas de empresas de CBS, incluidas Comedy Central, MTV, Nickelodeon y, por supuesto, las películas de Paramount Pictures.

Además del universo de Star Trek, que es probablemente el buque insignia de Paramount+, esta nueva propuesta para el mercado audiovisual digital está trabajando en nuevos contenidos como, por ejemplo, una serie sobre "Flashdance" (1983) y otra sobre el productor de The Godfather (1972) con Armie Hammer como protagonista.

Uniéndose a los servicios de transmisión de otras compañías de medios como Disney+ de Walt Disney Co, Netflix Inc y HBO Max de AT&T Inc, Paramount+ competirá por espacio en un mercado de rápido crecimiento impulsado por la pandemia de COVID-19.

Los precios y el catálogo que ofrecerá será vistos aún el 24 de febrero, ante una llamada a inversores previo al lanzamiento en las regiones mencionadas. Para el resto del mundo, el lanzamiento será paulatino durante este 2021.

El servicio de transmisión actual de la compañía, CBS All Access, cuesta 5.99 dólares por mes con publicidad y 9.99 por mes sin ella, aunque toda la programación en vivo incluye comerciales. Aunque se dijo previamente que esto no cambiaría, será mejor esperar a la conferencia para conocer los detalles exactos.

