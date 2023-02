Escucha METADATA: Conversamos con Rafael Muente de OSIPTEL sobre las medidas tomadas durante la cuarentena

Rafael Muente, presidente de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones | Fuente: Difusión

Durante este proceso de migración forzada a la telepresencia y el refuerzo de actividades educativas y laborales para desarrollo a distancia, las telecomunicaciones juegan un rol decisivo. A la par de las recomendaciones emitidas desde RPP y otras entidades, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en telecomunicaciones (OSIPTEL) tomaba decisiones que intentaban controlar las situaciones que pudieron desatar un contagio mayor, como la de suspender los trámites que requieren la verificación de identidad por biometría.

Para conocer más detalles, NIUSGEEK conversó con Rafael Muente, presidente de Consejo Directivo del OSIPTEL.

Fomento al teletrabajo en tiempo de coronavirus

Muente ha sido enfático en ratificar que estas medidas recomendadas por OSIPTEL buscan preservar la salud pública, en un contexto basado en los plazos determinados por el Ejecutivo para esta cuarentena: “Hemos tenido que adaptarnos. Apenas se declaró la emergencia, lo primero que hizo OSIPTEL fue proyectarse a un tiempo determinado, el mismo que se ha ido extendiendo más allá de cualquier cálculo razonable que pudimos tener en ese momento”.

“Las primeras acciones estaban enfocadas en el especial cuidado y privilegio a las telecomunicaciones – agrega Muente -, porque resulta ser un aspecto esencial para mantener la productividad en el trabajo. La medida evitaba que las operadoras realizaran cortes o suspensiones de servicio a los usuarios durante el tiempo de la emergencia por falta de pago, porque debemos privilegiar la continuidad del servicio”.

Your browser doesn’t support HTML5 audio AUDIO: Este es el balance que realiza el presidente de OSIPTEL sobre las medidas dictadas por la institución tras la implementación de la cuarentena | Fuente: AFP

Con la biometría suspendida se postergan algunos servicios

A raíz de estas medidas, las operadoras de telefonía han sufrido severos cortes de ingreso. Al no poder usar la biometría como protocolo de seguridad parta validar una identidad, ningún usuario puede contratar servicios de telefonía. Una de las flexibilizaciones determinadas por OSIPTEL fue la de permitir la contratación de Internet móvil e internet fijo inalámbrico, dos servicios que no comprometerían la seguridad.

En palabras de Rafael Muente, “ambas versiones de Internet – la móvil y la fija inalámbrica -son perfectamente aptas para la conectividad, en términos de tele salud, teleeducación y teletrabajo. Las medidas por salud apuntan a restringir las condiciones de alto riesgo de contagio: la instalación de Internet fijo en los hogares siempre requiere el ingreso del personal al hogar. Lo que ha estado haciendo el OSIPTEL es buscar alternativas, como el Internet Móvil. Se puede dejar un chip en el hogar del cliente y lo puede usar con el equipo”.

Sin embargo, tanto la telefonía como el Internet móvil usan el mismo soporte: una tarjeta SIM. Esta misma SIM, que es entregada por un repartidor en la puerta de un domicilio. Consultado sobre el criterio técnico para determinar por qué se puede conseguir una SIM para Internet móvil y no para telefonía móvil, Muente nos dio esta respuesta:

Your browser doesn’t support HTML5 audio AUDIO: Hoy no podemos contratar planes de telefonía móvil, pero sí planes de interent móvil | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Larry Cunningham

Rafael Muente: Cuando tienes un número telefónico, con el que puedes hacer llamadas de voz y enviar mensajes, la ley obliga a la verificación biométrica con huella dactilar. Esto no se requiere en el caso del Internet móvil, porque no hay un número telefónico asociado. Es permitido entregar un chip con Internet móvil, pero no con una línea móvil.

NIUSGEEK: Entiendo que esa decisión pasa por la enorme cantidad de delitos que se omiten usando líneas telefónicas desde penales. Pero ahora, las estafas son por phishing, por WhatsApp en mensajes de texto, por Internet.

RM: WhatsApp siempre identifica un número telefónico. Hacer extorsión por esta vía aun te permite identificar al número de usuario. Los casos de Messenger o de otros servicios de mensajería son menos, y es muy fácil rechazarlos. La única diferencia es que no tienes llamadas de voz y mensajes de texto. Todo lo demás es exactamente igual. Hay una decisión aquí: o saltamos la verificación biométrica – nosotros no somos los indicados para determinarlo – o que modifiquen el reglamento.

La experiencia “Cuy móvil”

Respecto al “salto” del protocolo biométrico presencial, aplicado por todas las operadoras en el país, las operadoras móviles virtuales cuentan con procesos distintos. En el caso de Cuy Móvil, una OMV que opera desde hace unos meses en Perú, utiliza un modelo de verificación de identidad con los componentes biométricos del teléfono: el sensor de huellas dactilares. Este video ilustra el proceso:

Entonces, si ya existía un protocolo previo que permitía la inscripción de usuarios con Biometría no presencial, le consultamos al presidente de OSIPTEL ¿por qué no se permitió el desarrollo de esta tecnología a las otras operadoras durante el tiempo de uso de Cuy?

Your browser doesn’t support HTML5 audio AUDIO: ¿Por qué Cuy móvil pudo usar un protocolo biométrico no presencial y las otras operadoras no? | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Brett Jordan

Ese tipo de protocolos requieren una aprobación, y cada empresa lo ha desarrollado con su propia tecnología, no es uniforme ni ha sido materia de un desarrollo normativo o regulatorio. Como son soluciones particulares de cada empresa, se requieren una serie de procedimientos de aprobación, que funcione, que sea confiable y segura para los usuarios. No es un tema generalizado, cada empresa puede tener sus variables y tecnologías, y requieren una aprobación del OSIPTEL. Por eso una sola empresa ha pasado por ese tamiz, y entiendo que hay otras empresas que están avanzando en ese sentido. Por lo menos dos de las empresas grandes del mercado están avanzadas.

Fuentes de OSIPTEL confirmaron a NIUSGEEK que una de las empresas mencionadas por Muente en la entrevista es Entel Perú, entidad que ya ha presentado un proyecto hace unas semanas a OSIPTEL para su aprobación. La otra entidad no pudo ser confirmada por nuestro medio.

Personal técnico tercerizado em falta, según OSIPTEL

En el contexto actual, Muente sostiene que aún falta mucho por hacer en protocolos de seguridad desde las empresas contratadas por operadoras para la instalación de equipos en casa. El presidente de OSIPTEL señala que “son personas muy jóvenes, que recién empiezan su vida laboral. Hemos hecho evaluaciones de qué tan bien lo están haciendo y, la verdad, es que lo están haciendo muy mal”.

Your browser doesn’t support HTML5 audio AUDIO: Rafael Muente sostiene que empresas contratadas por oepradoras no siguen protocolos | Fuente: Andina

Debido a esta evaluación realizada por OSIPTEL, Muente se ratifica en las medidas dictadas por la institución que preside: “Por nuestra experiencia reciente totalmente documentada, el personal de estas empresas tercerizadas con muchísima rotación de personal, normalmente no siguen los protocolos estrictos que deberían estar siguiendo”.

