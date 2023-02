Nintendo reporta buenas ganancias, pero pronostica algunas pérdidas en el futuro por la falta de chips. | Fuente: Unsplash

El gigante japonés Nintendo está anunciando que la producción de su consola de juegos estrella, Switch, podría verse afectada por la sequía de semiconductores en el mercado. Este problema viene afectando a toda la industria tecnológica, incluso a la producción de automóviles.

Luego de revelar los resultados económicos, Nintendo pronosticó una caída del 12% en las ventas de su consola Switch para el año financiero que termina en marzo del próximo año, argumentando que hay problemas potenciales con la adquisición de elementos importantes para desarrollar los componentes de su consola de videojuegos.

Sin embargo, pese a los malos pronósticos, Nintendo revela un buen desempeño durante el último año, ya que se vio impulsada por la pandemia que obligó a las personas a permanecer en sus hogares y adquirir dispositivos de entretenimiento.

Proyecciones de ventas

La compañía de japonesa espera vender 25,5 millones de consolas Switch para marzo de 2022. Una proyección conservadora luego de vender este año 28,8 millones de dispositivos y de beneficiarse con el lanzamiento de sus títulos, como Animal Crossing: New Horizons y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sin embargo, los número podrían reducirse para los siguientes trimestres, ya que el problema mundial de los chips podría impedir adquirir piezas fundamentales.

Se espera varias estadísticas en rojo para el próximo año, sobre todo en las industrias que dependen de la producción de semiconductores: un componente simple, pero importante para nuestros estilos de vida.

