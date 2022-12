Momento en que la obra de Banksy 'Morons' es incinerada | Fuente: RPP

Los tokens no fungibles se están convirtiendo rápidamente en una tendencia del mercado, impulsada por la novedad del formato y el uso de blockchain para el control de estos bienes adquiridos. Momentos deportivos, obras digitales, discos completos y hasta memes han sabido llamar la atención de coleccionistas digitales y pagar cientos de miles de dólares por una pieza única. Ahora, ¿es valido destruir una obra original para preservarla en digital y venderla? Parece que sí.

El cuadro “imbéciles” del popular artista callejero Banksy, una crítica al propio arte moderno, hace alusión a la casa de subastas Christie´s – la misma que ya vendió una obra NFT por 69 millones de dólares – y fue incinerada en la transmisión. Luego, el formato digital de esta obra en llamas fue adquirido por 380 mil dólares, en un evento que los críticos señalaron de “derrochador y de mal gusto”.

"Puedes decir que cualquier cosa es una obra de arte", agregó Ossian Ward, autor del libro "Ways of Looking: How to Experience Contemporary Art". "Pero si quemas un Banksy y luego quieres dinero por él, eso ocupa un lugar bastante bajo en la escala de arte para mí".

La obra en blanco y negro muestra una subasta, en donde el maestro de ceremonias apunta las propuestas hechas por los asistentes a una pieza de arte enmarcada que tiene la frase “No puedo creer que ustedes, imbéciles, compren esto”.

Las personas detrás de la quema, sin embargo, llaman al truco "una expresión del arte en sí mismo", como dijo Mirza Uddin, portavoz de Injective Protocol, la compañía blockchain detrás del evento.

"Elegimos específicamente una pieza de Banksy, ya que previamente ha triturado una de sus propias obras de arte en una subasta", agregó Uddin, añadiendo que Injective Protocol ya está planificando sus próximos pasos. "Ya estamos planeando nuestro próximo evento en colaboración con un artista destacado".

“Nuestro objetivo es tender un puente entre el mundo del arte tradicional y el mundo de los NFT. Por lo tanto, definitivamente haremos más para mantener este espíritu”, señaló la organización.

