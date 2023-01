NFT de Edward Snowden es vendido en más de US$ 5 millones en una subasta benéfica. | Fuente: Flickr / Antonio Marín Segovia

El NFT de Edward Snowden se vendió por la increíble cantidad de 2 224 Ethereum, alrededor de US$ 5,5 millones en una subasta que duró solo un día para la fundación sin fines de lucro Freedom of the Press. Esta obra de arte digital es la más valiosa vendida hasta la fecha en la plataforma foundation.app.

Snowden incluyó la subasta en nombre de Freedom of the Press, donde ha sido presidente de la junta directiva desde 2016. Este NFT incluye las páginas del fallo judicial histórico donde se determinó la ilegalidad de las vigilancias masivas realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la cual fue expuesta por Edward Snowden hace algunos años.

La obra de arte digital se hizo con software de código abierto y, al igual que otras NFT, se firmó y verificó por el mismo Snowden.

Arte digital

Snowden publicó en su cuenta de Twitter la noticia sobre la subasta del NFT, donde el usuario comprador llamado @pleasrdao respondió: "Gracias por todo lo que has hecho por la humanidad @Snowden. Esperamos continuar la buena lucha abogando por la libertad del individuo sobre los bancos."

Los NFT o tokens no fungibles pueden ser piezas gráficas, como fotos, videos u otros objetos digitales que pueden ser firmados y verificados por el creador. Cuando alguien adquiere un NFT, obtiene la propiedad de un código único que se almacena en una cadena de bloques.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.

Te sugerimos leer